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İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

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İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere, Panama’yı 2-0 mağlup ederek lider olarak son 32 turuna yükseldi. Karşılaşmada fileleri havalandıran Harry Kane rekor kırdı.

#1
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde Panama ile İngiltere karşı karşıya geldi.

#2
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

MetLife Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazandı.

#3
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Bu sonuçla İngiltere, grubu 7 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

#4
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Panama ise puan alamadan turnuvaya veda etti.

#5
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

İngiltere’ye galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi.

#6
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Mücadelenin 62. dakikasında Bellingham sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.

#7
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Bu golden 5 dakika sonra Harry Kane farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

#8
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Panama karşısında hata yapmayan İngiltere, L Grubu’nda liderliği bırakmadı.

#9
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Turnuvada yoluna namağlup devam eden İngilizler, 7 puanla grubun zirvesinde yer aldı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

#10
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Panama ise İngiltere karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası macerasını noktaladı.

#11
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

L Grubu’nda puan alamayan Panama, grup aşamasını son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

#12
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Karşılaşmanın 67. dakikasında Panama ağlarını sarsan Harry Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’ndaki 11. golünü kaydetti.

#13
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Kane, bu golle İngiltere adına Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.

#14
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

İngiltere, Panama galibiyetiyle son 32 turu öncesi moral buldu.

#15
Foto - İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı

Bellingham ve Kane’in golleriyle kazanan İngilizler, liderlik avantajıyla eleme turuna güçlü bir şekilde girdi.

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