İngiltere hata yapmadı! Harry Kane rekor kırdı
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere, Panama’yı 2-0 mağlup ederek lider olarak son 32 turuna yükseldi. Karşılaşmada fileleri havalandıran Harry Kane rekor kırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere, Panama’yı 2-0 mağlup ederek lider olarak son 32 turuna yükseldi. Karşılaşmada fileleri havalandıran Harry Kane rekor kırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde Panama ile İngiltere karşı karşıya geldi.
MetLife Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazandı.
Bu sonuçla İngiltere, grubu 7 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.
Panama ise puan alamadan turnuvaya veda etti.
İngiltere’ye galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi.
Mücadelenin 62. dakikasında Bellingham sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.
Bu golden 5 dakika sonra Harry Kane farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.
Panama karşısında hata yapmayan İngiltere, L Grubu’nda liderliği bırakmadı.
Turnuvada yoluna namağlup devam eden İngilizler, 7 puanla grubun zirvesinde yer aldı ve adını son 32 turuna yazdırdı.
Panama ise İngiltere karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası macerasını noktaladı.
L Grubu’nda puan alamayan Panama, grup aşamasını son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Panama ağlarını sarsan Harry Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’ndaki 11. golünü kaydetti.
Kane, bu golle İngiltere adına Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.
İngiltere, Panama galibiyetiyle son 32 turu öncesi moral buldu.
Bellingham ve Kane’in golleriyle kazanan İngilizler, liderlik avantajıyla eleme turuna güçlü bir şekilde girdi.
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