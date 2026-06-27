  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak! Ay'da nükleer çağ başlıyor! Moskova, uzaydaki jeopolitik dengeleri altüst edecek o dev projeyi resmen ilan etti! Karne gününde kahreden olay: Bıçaklanarak öldürüldü Gökyüzünün yeni devi: Askeri devasa sistemler artık tek parça taşınacak Türkiye'ye yıllarca ambargo uygulayan ülkeden Ankara'ya gizemli mektup Büyük hata bunu yapmayın! Bütün çocuklar tatile girdi, o isimden uyarı geldi: Ekranla değil, akranla büyüsün Yüksel Yıldırım'dan Türkiye'nin devine şok eden suçlama: Vergi mi kaçırıyorsunuz? Vlahovic pazartesi geliyor: Beşiktaş lansmana golcü ile çıkacak
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak!

Türkiye'de enerji ve kaynak takibinde devrim niteliğinde bir adım atılarak, akıllı sayaç teknolojisinde yepyeni bir dönem başlatılıyor.

#1
Foto - Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak!

Elektrik sayaçları, gelecekte su ve doğalgaz tüketiminin de takip edildiği ortak dijital altyapının merkezine dönüşüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzmanları, gerekli mevzuat altyapısının oluşturulması hâlinde su ve doğal gaz sayaçlarının da akıllı elektrik sayaçları üzerinden okunabileceğini belirtti.

#2
Foto - Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak!

Böylece vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini aynı dijital platform veya mobil uygulama üzerinden takip edebileceği ortak bir sistem altyapısı oluşturulabilecek.

#3
Foto - Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak!

MALİYETLER DÜŞECEK Uzmanlar Millî Akıllı Sayaç Sistemi’nin (MASS) farklı marka sayaç, modem ve haberleşme yazılımlarının ortak bir haberleşme protokolü üzerinden birlikte çalışmasını sağlayacak millî bir ekosistem olarak tasarlandığını kaydetti. Farklı üreticilerin geliştirdiği ürünlerin aynı altyapı içerisinde çalışabilmesinin hem maliyetleri azaltacağı hem de dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığını ortadan kaldıracağı ifade edildi. Yapılan değerlendirmeye göre ortak altyapının hayata geçirilmesi hâlinde vatandaşların farklı kurum ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini tek uygulama üzerinden takip edebilmesi mümkün olacak. Tüketim miktarları, geçmiş dönem karşılaştırmaları ve anlık kullanım bilgilerinin aynı platformda görüntülenebilmesiyle birlikte hem kullanıcı tecrübesi hem de operasyonel verimlilik artırılacak.

#4
Foto - Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak!

"KIRSAL BÖLGELERDE DAHA YÜKSEK VERİM" Sistemin ilk aşamasında kırsal bölgelerde kullanımın sınırlı kalabileceğine dikkati çeken uzmanlar farklı haberleşme teknolojilerinin birlikte kullanıldığı hibrit yapının özellikle kırsal bölgelerde daha yüksek verim sağlayabileceğini söyledi. Elektrik hattı üzerinden veri iletimini sağlayan programlanabilir teknolojiler ile radyo frekansı üzerinden çalışan teknolojiler için yeni AR-GE çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Kaynak: TGRTHABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amedspor’dan transfer hamlesi
Spor

Amedspor’dan transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzer..
Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı
Spor

Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı

Süper Lig devi Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu'nun transferini TFF'ye bildirdi.
Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı
Sağlık

Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 129. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Kars’a..
İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer
Gündem

İBB'nin sansürlediği konuşma! Silivri'deki Ekrem'in vekili: İstanbul düşerse Kudüs düşer

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki vekili Nuri Aslan yaptığı açıklamada "..
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23