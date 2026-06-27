Milyonlarca abonenin fatura çilesi bitiyor! Elektrik, su ve doğalgazda tek tıkla her şey kontrol altında olacak!

MALİYETLER DÜŞECEK Uzmanlar Millî Akıllı Sayaç Sistemi’nin (MASS) farklı marka sayaç, modem ve haberleşme yazılımlarının ortak bir haberleşme protokolü üzerinden birlikte çalışmasını sağlayacak millî bir ekosistem olarak tasarlandığını kaydetti. Farklı üreticilerin geliştirdiği ürünlerin aynı altyapı içerisinde çalışabilmesinin hem maliyetleri azaltacağı hem de dağıtım şirketlerinin tek bir teknolojiye bağımlılığını ortadan kaldıracağı ifade edildi. Yapılan değerlendirmeye göre ortak altyapının hayata geçirilmesi hâlinde vatandaşların farklı kurum ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini tek uygulama üzerinden takip edebilmesi mümkün olacak. Tüketim miktarları, geçmiş dönem karşılaştırmaları ve anlık kullanım bilgilerinin aynı platformda görüntülenebilmesiyle birlikte hem kullanıcı tecrübesi hem de operasyonel verimlilik artırılacak.