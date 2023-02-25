Bakan Akar açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA SON DURUM Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda önemli başarılar sağlandığını aktaran Bakan Akar, "Teröristlerin 'girilemez' dediği alanları Mehmetçik, teröristlerden büyük ölçüde temizledi. Irak sınırındaki gözetlemesi ve kontrolü zor olan 302 kilometrelik alan, teröristlerden büyük ölçüde temizlenerek kontrol altına alındı, güvenlik ileriden sağlanır hale geldi. Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 523 terörist etkisiz hale getirildi. Teslim olmalar, çözülmeler artarak devam ediyor." diye konuştu. 'SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'' Akar, sözlerinin sonunda depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa ile tüm millete başsağlığı dileklerini yineleyerek, şunları kaydetti: "Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk andan itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."