Bakan Akar açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi

''TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'' Türk Silahlı Kuvvetlerinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edeceğini de ifade eden Akar, "Asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız." diye konuştu. ''TEK ÇIKAR YOL TESLİM OLMAK'' Teröristlerin tek çıkar yolunu "Türk adaletine teslim olmak" olarak açıklayan Akar, şunları kaydetti; "Irak, Suriye başta olmak üzere komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Başka da bir amacımız yok." YILBAŞINDAN BU YANA 261 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Terörle mücadelede en büyük başarının şehit ve gazilerde olduğunu, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede yeni dönem başladı. O günden bugüne 37 bin 601 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz." dedi.