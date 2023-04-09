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Yaşam
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Baharın müjdecileri açtı

2023-04-09 13:38:45
Baharın müjdecileri açtı

Kış mevsiminin ardından Kars’ta kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı.

#1
Foto - Baharın müjdecileri açtı

Kars'ta baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı.

#2
Foto - Baharın müjdecileri açtı

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta, hava sıcaklığının yükselmesiyle karlar erimeye başladı.

#3
Foto - Baharın müjdecileri açtı

Eriyen karların ardında yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen beyaz ve mavi kardelenler çiçek açtı.

#4
Foto - Baharın müjdecileri açtı

Merkeze bağlı Ağadeve köyü bölgesindeki ovada kardelenler görüntülendi.

#5
Foto - Baharın müjdecileri açtı

Sarıkamış ilçesinde de kar sonrasında güzel manzaralar oluştu. İlçede üç gündür aralıklarla etkili olan karın ardından 2 bin 368 rakımlı Handere bölgesinde sarıçam ağaçlarının karlı görüntüsü ve karlar içinde kalan çiğdemler ile oluşan küçük göletler doğanın bütün güzelliklerini sergiledi.

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