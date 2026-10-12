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Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

Global Firepower'ın 2026 verileriyle güncellenen dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeler listesi, küresel enerji rekabetindeki son durumu gözler önüne serdi. 303 milyar varili aşkın rezerviyle Venezuela listenin zirvesinde yer alırken, onu Suudi Arabistan ve İran takip etti. Türkiye ise Gabar'daki üretim ve Karadeniz'deki keşiflerle birlikte 366 milyon varillik rezerviyle listede 49'uncu basamakta kendine yer buldu.

#1
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri, küresel enerji piyasalarının en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Global Firepower'ın 2026 verileriyle gündeme gelen sıralamada, petrol zengini ülkelerin rezerv büyüklükleri dikkat çekiyor.

#2
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

Türkiye'de Gabar'daki petrol üretimi ve Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri enerji bağımsızlığı tartışmalarını hızlandırırken gözler uluslararası listelere çevrildi. Peki, dünyanın petrol rezervi şampiyonu hangi ülke oldu? Türkiye, Venezuela, Suudi Arabistan ve İran gibi enerji devlerinin bulunduğu sıralamada kaçıncı basamakta yer aldı?

#3
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

İşte 2026 petrol rezervi listesinin öne çıkan ülkeleri ve dikkat çeken rakamlar...

#4
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

49 - TÜRKİYE (366 MİLYON VARİL)

#5
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

20 - MEKSİKA ( 5 MİLYAR 786 MİLYON VARİL)

#6
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

19 - AZERBAYCAN (7 MİLYON VARİL)

#7
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

18 - ANGOLA (7 MİLYON 783 MİLYON VARİL)

#8
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

17 - NORVEÇ (8 MİLYON 122 MİLYON 200 BİN VARİL)

#9
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

16 - EKVADOR (8 MİLYAR 273 MİLYON VARİL)

#10
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

15 - CEZAYİR (12 MİLYAR 200 MİLYON VARİL)

#11
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

14 - BREZİLYA (12 MİLYAR 715 MİLYON VARİL)

#12
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

13 - ÇİN (26 MİLYAR 23 MİLYON VARİL)

#13
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

12 - KAZAKİSTAN (30 MİLYAR VARİL)

#14
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

11 - NİJERYA (36 MİLYAR 890 MİLYON VARİL)

#15
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

10 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (38 MİLYAR 212 MİLYON VARİL)

#16
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

9 - LİBYA (48 MİLYAR 363 MİLYON VARİL)

#17
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

8 - RUSYA (80 MİLYAR VARİL)

#18
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

7 - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (97 MİLYAR 800 MİLYON)

#19
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

6 - KUVEYT (101 MİLYAR 500 MİLYON VARİL)

#20
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

5 - IRAK (145 MİLYAR 19 MİLYON VARİL)

#21
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

4 - KANADA (170 MİLYAR 300 MİLYON VARİL)

#22
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

3 - İRAN (208 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

#23
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

2 - SUUDİ ARABİSTAN (258 MİLYAR 600 MİLYON VARİL)

#24
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

1 - VENEZUELA (303 MİLYAR 806 MİLYON VARİL)

#25
Foto - Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası

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