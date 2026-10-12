Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sırası
Global Firepower'ın 2026 verileriyle güncellenen dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeler listesi, küresel enerji rekabetindeki son durumu gözler önüne serdi. 303 milyar varili aşkın rezerviyle Venezuela listenin zirvesinde yer alırken, onu Suudi Arabistan ve İran takip etti. Türkiye ise Gabar'daki üretim ve Karadeniz'deki keşiflerle birlikte 366 milyon varillik rezerviyle listede 49'uncu basamakta kendine yer buldu.