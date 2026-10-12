Hikayesi çok ilginç! Bazı otellerde 420 numaralı oda neden yok?

Bazı otellerde oda numaraları sıralanırken 419’un ardından doğrudan 421’e geçiliyor. Bunun nedeni, 420 sayısının özellikle ABD’de yıllardır esrar kullanımıyla özdeşleşmesi ve bazı otellerin bu numarayla bağlantılı sorunların önüne geçmek istemesi.420 sayısının bugünkü anlamını kazanmasının geçmişi, Kaliforniya’daki San Rafael High School’a kadar uzanıyor. 1970’li yıllarda “The Waldos” adıyla bilinen bir grup öğrencinin, okul kampüsündeki Louis Pasteur heykelinin yanında saat 16.20’de buluştuğu biliniyor. İngilizce saat gösterimindeki “4:20 pm” ifadesi, zamanla grubun kullandığı bir koda dönüştü. “Louis 420” şeklinde kullanılan ifade daha sonra yaygınlaşarak yasaklı maddeyle özdeşleşen sembollerden biri haline geldi.