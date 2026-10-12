Hikayesi çok ilginç! Bazı otellerde 420 numaralı oda neden yok?
Otellerde 13 numaralı odanın tercih edilmemesi batıl inançlarla ilişkilendirilirken, özellikle ABD’de bazı işletmeler 420 numarasını da kullanmıyor. Peki, ama neden?
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Otellerde 13 numaralı odanın tercih edilmemesi batıl inançlarla ilişkilendirilirken, özellikle ABD’de bazı işletmeler 420 numarasını da kullanmıyor. Peki, ama neden?
Bazı otellerde oda numaraları sıralanırken 419’un ardından doğrudan 421’e geçiliyor. Bunun nedeni, 420 sayısının özellikle ABD’de yıllardır esrar kullanımıyla özdeşleşmesi ve bazı otellerin bu numarayla bağlantılı sorunların önüne geçmek istemesi.420 sayısının bugünkü anlamını kazanmasının geçmişi, Kaliforniya’daki San Rafael High School’a kadar uzanıyor. 1970’li yıllarda “The Waldos” adıyla bilinen bir grup öğrencinin, okul kampüsündeki Louis Pasteur heykelinin yanında saat 16.20’de buluştuğu biliniyor. İngilizce saat gösterimindeki “4:20 pm” ifadesi, zamanla grubun kullandığı bir koda dönüştü. “Louis 420” şeklinde kullanılan ifade daha sonra yaygınlaşarak yasaklı maddeyle özdeşleşen sembollerden biri haline geldi.
ABD’de tarihlerin ay ve gün sırasıyla yazılması nedeniyle 20 Nisan, “4/20” şeklinde gösteriliyor. Bu tarih de zaman içinde yasaklı madde kullanıcıları arasında gayriresmi bir gün olarak kabul edilmeye başladı. Londra’daki Hyde Park ve New York’taki Central Park gibi noktalarda 20 Nisan’da çeşitli buluşmalar düzenlenmesi de bu sembolün yaygınlaşmasına katkı sağladı.
420 sayısının bilinirliğinin artması, bazı otellerin oda numaralandırmasında farklı uygulamalara gitmesine neden oldu.
Özellikle ABD’de bazı işletmeler, 420 numaralı odaların amacı dışında tercih edilmesi, odalarda yasak maddelerin kullanılması ya da kapı numaralarının çalınması gibi sorunlarla karşılaşmamak için bu numarayı listeden çıkarıyor. Bu nedenle kimi otellerde 419 numaralı odanın ardından doğrudan 421 numaralı oda geliyor.
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