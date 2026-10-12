İşte geleceğin PEUGEOT’su! 500 HP güç, 600 kilometre menzil ve 10 dakikada yüzde 80 şarj!

Markanın Fransız mirasından ilham alırken geleceğe odaklanan PEUGEOT RCZ Vision, gelecekteki PEUGEOT modellerini şekillendirecek Feline Future tasarım anlayışının ilk ifadesi olarak öne çıkıyor. Markanın aslan simgesinden ve kedilerin güçlü, çevik ve kendinden emin duruşundan ilham alan konsept otomobil, zarafeti özgür bir tasarım yaklaşımıyla buluşturuyor. Özgürlük, cesaret, zarafet, içten gelen güç ve içgüdü olmak üzere beş temel ilke üzerine inşa edilen tasarım yaklaşımı, PEUGEOT'nun gelecekteki modellerinin görsel kimliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak. Alçak ve geniş gövde yapısı, belirgin omuz çizgileri ve akıcı yüzeyleriyle dikkat çeken RCZ Vision, sportif karakterini sade ancak güçlü tasarım unsurlarıyla ortaya koyuyor. Markanın üç aslan pençesinden ilham alan yeni yatay ışık imzası, ultra ince LED farlarla birleşerek otomobilin ön tasarımına karakter kazandırıyor. Aydınlatmalı PEUGEOT logosu, tampon boyunca uzanan RCZ grafiği ve mikro detaylarla zenginleştirilen hava girişleri ise konsept otomobilin özgün kimliğini tamamlıyor. Orijinal RCZ'nin en karakteristik unsurları arasında yer alan çift bombeli tavan tasarımı da yeni konseptte modern bir yorumla yeniden hayat buluyor. Motor kaputundan arka bölüme doğru uzanan geniş cam yüzey, ince tavan kemerleriyle birlikte otomobile hafif ve aerodinamik bir görünüm kazandırıyor. Arka bölümde üç pençeli ışık imzası dikkat çekerken, aktif spoyler yalnızca sürüş sırasında aerodinamik performansın artırılması gerektiğinde devreye giriyor. Tasarımda hafiflik ve verimlilik de öncelikli konular arasında yer alıyor. Önde 21, arkada ise 22 inç çapında dövme alüminyum jantların kullanıldığı RCZ Vision, ince kollu jant tasarımıyla hem sportif görünümü güçlendiriyor hem de ağırlığın azaltılmasına katkıda bulunuyor. PEUGEOT'nun ikonik RCZ modeline gönderme yapan tasarım detayları, geçmişin karakterini geleceğin teknolojileriyle bir araya getiriyor. Yeni tasarım yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan PEUGEOT Tasarım Direktörü Matthias Hossann, “RCZ Vision ile Feline Future tasarım dilimize yeni bir ifade kazandırıyoruz. Kedi formunun gücü ve malzemelerdeki hassasiyet arasındaki gerilimden doğan bu sezgisel ve duyusal tasarım, duyguları ve sürüş keyfini yoğunlaştırmak için teknolojinin gücünden yararlanıyor” dedi. PEUGEOT CEO’su Alain Favey ise, şunları söyledi: “PEUGEOT RCZ Vision ile geleceğe odaklanan ve en üst düzey sürüş keyfi sunmayı hedefleyen bir otomobille vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Duyguları merkezine alan bu manifesto, PEUGEOT’nun cesaretini yansıtırken tasarım ve teknolojinin sezgisel, zarif ve son derece arzu edilir bir deneyim yaratmak üzere nasıl kusursuz bir uyum içinde çalışabileceğini gösteriyor.”