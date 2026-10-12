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Ekonomi
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Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak

Japonya merkezli finans devi Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Türk Lirası'na ilişkin güncel kur tahminlerini yayımlayarak piyasaları sarstı. Artan enerji maliyetleri, döviz rezervlerindeki gerileme ve 20 milyar dolarlık fon tasfiyesinin yatırımcı güvenini sarstığını belirten banka; dolar/TL paritesinin Aralık 2026'da 51,50'ye, Eylül 2027'de ise 57,00 seviyesine ulaşacağını öngördü. Genel piyasa beklentisinin üzerinde yer alan bu çarpıcı tahmin, TL'deki değer kaybının hızına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Foto - Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak

Japonya merkezli Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Türk Lirası'na ilişkin güncel kur tahminlerini yayımladı. Raporda, yüksek faiz oranlarına rağmen TL'deki değer kaybının 2027 yılı boyunca devam edeceği öngörüldü. Banka, dolar/TL paritesinin Aralık 2026'da 51,50 seviyesine, Mart 2027'de 53,50'ye, Haziran 2027'de 55,50'ye ve Eylül 2027'de 57,00'e yükseleceğini tahmin etti.

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Foto - Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak

MUFG, Türk Lirası üzerindeki temel baskılardan birinin yükselen enerji maliyetleri olduğunu vurguladı. Banka, ABD-İran çatışmasını sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açacak bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda enerji fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği uyarısında bulundu. Raporda, artan enerji ithalatı maliyetleri ve zayıflayan turizm gelirlerinin cari açığı genişleterek Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını artırabileceği belirtildi.

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Foto - Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon riskleri nedeniyle eylül ayında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu. MUFG, döviz rezervlerindeki gerilemenin TL'yi desteklemek için kullanılabilecek müdahale kapasitesini sınırladığını savundu. Banka, ABD-İran çatışmasının başlangıcında lirayı desteklemek için müdahalelerin artırıldığını, rezerv kaybının ardından ise yetkililerin kurda daha hızlı değer kaybına tolerans göstermeye başladığını ileri sürdü.

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Foto - Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak

Raporda Türkiye'deki finansal piyasalara ilişkin gelişmelere de yer verildi. MUFG, 20 milyar dolarlık varlığı bulunan 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini belirterek, bu sürecin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini ifade etti. Likiditeyi korumak ve olası zincirleme etkileri önlemek amacıyla çeşitli önlemler alındığı aktarıldı. MUFG'nin Eylül 2027 için açıkladığı 57 liralık dolar/TL tahmini, raporda belirtilen 56,44 liralık genel piyasa beklentisinin üzerinde bulunuyor. Bu fark, Türk Lirası'nda değer kaybı beklentisinin yönünden çok hızına ilişkin görüş ayrılığına işaret ediyor.

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Yorumlar

ziyrateçi

Sanki anormal bir durummuş gibi haber yapılması ne saçma.Zaten Merkez bankası beklentisi 51,50 yılsonu.2027 eylül ayında da enflasyona bağlı olarak 57 lira olması da normal.Yani 9 aylık enflasyonun yüzde 17 lerde öngörüleceği belirtilmiş.Anormal olan nedir?
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