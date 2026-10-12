Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak

Raporda Türkiye'deki finansal piyasalara ilişkin gelişmelere de yer verildi. MUFG, 20 milyar dolarlık varlığı bulunan 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini belirterek, bu sürecin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini ifade etti. Likiditeyi korumak ve olası zincirleme etkileri önlemek amacıyla çeşitli önlemler alındığı aktarıldı. MUFG'nin Eylül 2027 için açıkladığı 57 liralık dolar/TL tahmini, raporda belirtilen 56,44 liralık genel piyasa beklentisinin üzerinde bulunuyor. Bu fark, Türk Lirası'nda değer kaybı beklentisinin yönünden çok hızına ilişkin görüş ayrılığına işaret ediyor.