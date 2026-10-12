Tarih verildi: Dolar kuru, 8 TL birden artacak
Japonya merkezli finans devi Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Türk Lirası'na ilişkin güncel kur tahminlerini yayımlayarak piyasaları sarstı. Artan enerji maliyetleri, döviz rezervlerindeki gerileme ve 20 milyar dolarlık fon tasfiyesinin yatırımcı güvenini sarstığını belirten banka; dolar/TL paritesinin Aralık 2026'da 51,50'ye, Eylül 2027'de ise 57,00 seviyesine ulaşacağını öngördü. Genel piyasa beklentisinin üzerinde yer alan bu çarpıcı tahmin, TL'deki değer kaybının hızına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.