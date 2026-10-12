Yine bol keseden salladılar: Türk İHA'larına önleme yaptık

Olayların Ege Denizi’nin kuzeydoğu, orta ve güneydoğu kesimleri olmak üzere üç ayrı bölgede meydana geldiği aktarıldı. Ancak İHA’ların tam olarak hangi noktalarda uçuş gerçekleştirdiği, uçuş süreleri ve görev profilleri konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ayrıca haberde, söz konusu insansız hava araçlarının hangi model veya platforma ait olduğu konusunda da bilgi paylaşılmadı.