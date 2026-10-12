Yine bol keseden salladılar: Türk İHA'larına önleme yaptık
Türk insansız hava araçları komşuda panik oluşturmaya devam ederken ülke basınında 'İHA'lara önleme yapıldı' şeklinde bir habere imza atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türk insansız hava araçları komşuda panik oluşturmaya devam ederken ülke basınında 'İHA'lara önleme yapıldı' şeklinde bir habere imza atıldı.
Yunanistan merkezli Greek Reporter’ın haberine göre, 10 Ekim Cumartesi günü Ege Denizi üzerinde uçuş gerçekleştiren 6 Türk insansız hava aracının (İHA) birden fazla hava sahası ihlaline karıştığı öne sürüldü. DefenceTurk’ün aktardığı haberde, söz konusu iddiaların Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere dayandırıldığı belirtildi. Yunan askeri makamları, yaşanan olayların Ege Denizi’nin farklı kesimlerinde kaydedildiğini bildirdi.
Olayların Ege Denizi’nin kuzeydoğu, orta ve güneydoğu kesimleri olmak üzere üç ayrı bölgede meydana geldiği aktarıldı. Ancak İHA’ların tam olarak hangi noktalarda uçuş gerçekleştirdiği, uçuş süreleri ve görev profilleri konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ayrıca haberde, söz konusu insansız hava araçlarının hangi model veya platforma ait olduğu konusunda da bilgi paylaşılmadı.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na göre 10 Ekim Cumartesi günü Ege Denizi üzerinde 6 Türk insansız hava aracı (İHA) birden fazla hava sahası ihlaline karıştı.
Yunan askeri yetkilileri, Atina Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) içinde hava trafik kurallarının 8 kez, Yunan ulusal hava sahasının ise 5 kez ihlal edildiğini iddia etti.
Yapılan haberde son olarak şu ifade yer aldı: Türk insansız hava araçları uluslararası düzenlemeler ve belirlenmiş operasyonel prosedürlere uygun olarak tespit edildi, tanımlandı ve önlendi. Kaynak: Defenceturk
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23