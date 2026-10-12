Türk iş adamının lüks villasına gece yarısı baskın: Maskeli çete, ellerini kelepçeledikten sonra 54 milyonunu gasp etti

Araç ve ev kiralama işlemlerini organize ettiği belirlenen 38 yaşındaki Dong Ping ile Lixinle (31), Wang Hongbo (32), Mu Hongda (33) ve Zhiyu Wang (31) hakkında Pattaya Eyalet Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında gece vakti silahlı soygun, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerin yakalanması için uluslararası düzeyde çalışma başlatan Tayland polisi, Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlandığını açıkladı. Emniyet yetkilileri, "Şüphelilerin adalete teslim edilmesi için Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon halindeyiz ve şahısların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla İnterpol'den Kırmızı Bülten çıkarılması için gerekli tüm yasal prosedürleri başlattık." ifadelerini kullandı.