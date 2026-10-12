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Türk iş adamının lüks villasına gece yarısı baskın: Maskeli çete, ellerini kelepçeledikten sonra 54 milyonunu gasp etti

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Türk iş adamının lüks villasına gece yarısı baskın: Maskeli çete, ellerini kelepçeledikten sonra 54 milyonunu gasp etti

Tayland'ın Pattaya kentinde yaşayan 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan'ın lüks villasına siyah kıyafetli ve maskeli üç silahlı saldırgan gece yarısı baskın düzenledi. İş insanını ve evdeki temizlik görevlisini darbedip kelepçeleyerek etkisiz hale getiren çete; 824 bin dolarlık Tether kripto para, nakit para ve beş adet Rolex saatin yer aldığı 54 milyon lirayı aşkın serveti gasp ederek kayıplara karıştı. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Tayland polisi, soygundan sonraki 6 saat içinde ülkeyi terk eden 5 şüpheliyi yakalamak için Interpol üzerinden Kırmızı Bülten prosedürünü başlattı.

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Foto - Türk iş adamının lüks villasına gece yarısı baskın: Maskeli çete, ellerini kelepçeledikten sonra 54 milyonunu gasp etti

Tayland'ın Pattaya kentinde yaşayan 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan'ın lüks villası, silahlı bir çete tarafından soyuldu. Saldırganlar, iş insanını ve evdeki temizlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra milyonlarca liralık vurgun yaparak kayıplara karıştı. Olay, 6 Ekim gecesi saat 03.30 sıralarında Chon Buri eyaletine bağlı Bang Lamung bölgesindeki Nong Prue kasabasında meydana geldi. Siyah kıyafetli, yüzleri maskeli ve silahlı üç kişi, Türk iş insanının yaşadığı lüks villaya zorla girdi. Saldırganlar, Kutay Aslan ile evde çalışan Myanmar uyruklu temizlik görevlisini darbettikten sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Silahlı saldırganlar, tehdit ettikleri iş insanının 824 bin dolar değerindeki Tether (USDT) kripto parasını ele geçirdi. Çete ayrıca 210 bin baht nakit para, beş Rolex marka saat ve dört cep telefonunu da alarak villadan uzaklaştı.

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Foto - Türk iş adamının lüks villasına gece yarısı baskın: Maskeli çete, ellerini kelepçeledikten sonra 54 milyonunu gasp etti

Çalınan para ve değerli eşyaların toplam değerinin 37 milyon bahtı, yaklaşık 54,32 milyon TL'yi aştığı belirtildi. Soygunun ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Tayland polisi, şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganların kullandığı araç, Jomtien Soi 9 bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta inceleme yapan ekipler, kar maskeleri, eldivenler, kıyafetler ve alüminyum merdivenin de aralarında bulunduğu 14 parça delil topladı. Şüphelilerin soygundan sonraki altı saat içerisinde ülkeden kaçtıkları belirtildi. Tayland polisi, güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra tanık ifadelerini, GPS verilerini, araç ve konaklama kiralama kayıtlarını ve göçmenlik bürosu bilgilerini inceleyerek beş şüphelinin kimliğini tespit etti.

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Foto - Türk iş adamının lüks villasına gece yarısı baskın: Maskeli çete, ellerini kelepçeledikten sonra 54 milyonunu gasp etti

Araç ve ev kiralama işlemlerini organize ettiği belirlenen 38 yaşındaki Dong Ping ile Lixinle (31), Wang Hongbo (32), Mu Hongda (33) ve Zhiyu Wang (31) hakkında Pattaya Eyalet Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında gece vakti silahlı soygun, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yasa dışı silah bulundurma suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerin yakalanması için uluslararası düzeyde çalışma başlatan Tayland polisi, Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlandığını açıkladı. Emniyet yetkilileri, "Şüphelilerin adalete teslim edilmesi için Çin Büyükelçiliği ile koordinasyon halindeyiz ve şahısların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla İnterpol'den Kırmızı Bülten çıkarılması için gerekli tüm yasal prosedürleri başlattık." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ata

tayland çok güvenli, acayip rahat.... yersen...
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