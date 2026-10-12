Türk iş adamının lüks villasına gece yarısı baskın: Maskeli çete, ellerini kelepçeledikten sonra 54 milyonunu gasp etti
Tayland'ın Pattaya kentinde yaşayan 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan'ın lüks villasına siyah kıyafetli ve maskeli üç silahlı saldırgan gece yarısı baskın düzenledi. İş insanını ve evdeki temizlik görevlisini darbedip kelepçeleyerek etkisiz hale getiren çete; 824 bin dolarlık Tether kripto para, nakit para ve beş adet Rolex saatin yer aldığı 54 milyon lirayı aşkın serveti gasp ederek kayıplara karıştı. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Tayland polisi, soygundan sonraki 6 saat içinde ülkeyi terk eden 5 şüpheliyi yakalamak için Interpol üzerinden Kırmızı Bülten prosedürünü başlattı.