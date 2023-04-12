2023-04-12 18:49:18 Baharın gelişiyle doğa canlandı
Bahar mevsimiyle birlikte doğa adete yeniden canlandı. Çiçekler ise renkleriyle görenleri kendine hayran bırakmaya başladı.
Bahar mevsimiyle birlikte doğa adete yeniden canlandı. Çiçekler ise renkleriyle görenleri kendine hayran bırakmaya başladı.
Türkiye son yılların en kurak kış mevsimini geride bıraktı.
Nisan ayıyla birlikte pek çok ilde kar ve yağmurlar görülmeye başlandı. Yağışların ardından ise çiçekler açtı.
Sıcak havaların etkisini göstermesiyle meyve ağaçları ve bitkiler çiçek açtı.
Objektiflere yansıyan görüntüler ise yürekleri ısıttı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23