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Doğa
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Baharın gelişiyle doğa canlandı

2023-04-12 18:49:18
Baharın gelişiyle doğa canlandı

Bahar mevsimiyle birlikte doğa adete yeniden canlandı. Çiçekler ise renkleriyle görenleri kendine hayran bırakmaya başladı.

#1
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

Türkiye son yılların en kurak kış mevsimini geride bıraktı.

#2
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

Nisan ayıyla birlikte pek çok ilde kar ve yağmurlar görülmeye başlandı. Yağışların ardından ise çiçekler açtı.

#3
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle meyve ağaçları ve bitkiler çiçek açtı.

#4
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

Objektiflere yansıyan görüntüler ise yürekleri ısıttı.

#5
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

#6
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

#7
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

#8
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

#9
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

#10
Foto - Baharın gelişiyle doğa canlandı

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