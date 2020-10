1. C vitaminini alımını abartmayın! C vitamini güçlü bir antioksidan ve iyi bir enfeksiyon savar fakat; günlük almanız gerekenden fazla tükettiğiniz C vitamini idrar ile atıldığından C vitamini alımını arttırmak adına yediğiniz meyve porsiyonları kilo yönetiminize de olumsuz etki edebilir.