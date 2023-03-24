2023-03-24 22:21:26 BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor
Mübarek ramazan ayı sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde eski bir gelenek yaşatılmaya çalışılıyor.
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Mübarek ramazan ayı sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde eski bir gelenek yaşatılmaya çalışılıyor.
Birleşik Arap Emirliğin'de iftar topu geleneği başkent Abu Dabi'nin tarihi Kasr El -Hosn'da yaşatılmaya devam ediyor.
Ramazan ayının ikinci gününde BAE polisi, top atışı öncesi hazırlık yaptı.
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