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Dünya
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BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

2023-03-24 22:21:26
BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

Mübarek ramazan ayı sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde eski bir gelenek yaşatılmaya çalışılıyor.

#1
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

Birleşik Arap Emirliğin'de iftar topu geleneği başkent Abu Dabi'nin tarihi Kasr El -Hosn'da yaşatılmaya devam ediyor.

#2
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

Ramazan ayının ikinci gününde BAE polisi, top atışı öncesi hazırlık yaptı.

#3
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

#4
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

#5
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

#6
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

#7
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

#8
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

#9
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

#10
Foto - BAE’de bu gelenek halen yaşatılıyor

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