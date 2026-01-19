Avrupa yavaşladı Türkiye hâlâ kilit oyuncu! Otomotivde 7.7 milyar dolarlık açık yeni yatırımları zorunlu kılıyor!

2025 yılının ilk sonuçlarını tüm şeffaflığıyla paylaşıyoruz. İyi rakamlarımız da var, sorunlarımız da var. OSD’nin 13 üyesi toplam 17 üretim tesisinde faaliyet gösteriyor ve 2.2 milyon adetlik kapasiteyle Avrupa’nın en güçlü üretim merkezlerinden biriyiz. TARİHSEL REKOR SEVİYEYE ULAŞILDI: Türkiye otomotiv sanayi bugün 19 marka için üretim yapıyor. Dört otomobil, sekiz ticari araç üretim tesisimiz bulunuyor. Ayrıca iki üyemiz tarım makineleri ve traktör üretimi gerçekleştiriyor. 2025’te 41.5 milyar dolarlık ihracatla tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. Bu rakam, Türkiye’nin cari açık verdiği bir dönemde otomotiv sanayinin ülke ekonomisine sağladığı katkının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.