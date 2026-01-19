Avrupa yavaşladı Türkiye hâlâ kilit oyuncu! Otomotivde 7.7 milyar dolarlık açık yeni yatırımları zorunlu kılıyor!
OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomobilde 7.7 milyar dolarlık dış ticaret açığının Türkiye’de yeni otomobil yatırımlarını zorunlu kıldığını vurguladı. Rekabetçilik kaybı, kapasite kullanım oranının yüzde 67’ye, yerli satış payının ise yüzde 29’a gerilemesinin sektör açısından kritik riskler oluşturduğunu belirten Eroldu, özellikle tedarik sanayinin kur-enflasyon baskısı altında zorlandığını söyledi. Avrupa pazarındaki yavaşlama ve “Made in EU” tartışmalarına rağmen Türkiye’nin Avrupa otomotiv sanayi için vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir üretim üssü olduğunu ifade etti.