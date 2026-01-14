  • İSTANBUL
Tarih verdiler: Dolar kuru 7 lira değişecek
Tarih verdiler: Dolar kuru 7 lira değişecek

Dolar kuru 44 liraya doğru ilerlerken ING Global'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Tahminde 7 liralık değişim işaret edildi.

ING Global, 2026 yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 22 olarak belirledi. Bu süreçte para politikasındaki gevşeme adımlarının süreceğini öngören kurum, gösterge faiz (politika faizi) tahminini ise yüzde 27 seviyesine çekti. Ancak raporda, özellikle asgari ücret artışları ve küresel enerji fiyatları kaynaklı risklerin "belirgin şekilde yukarı yönlü" olduğunun altı çizildi.

Kurum, döviz kurları için kısa ve orta vadeli projeksiyonlarını da güncelledi. Türk lirasının nominal olarak değer kaybetse de enflasyonun altında bir artışla "reel değerlenme" sürecini sürdüreceği tahmin ediliyor:

1 Aylık: 43,70 TL

3 Aylık: 45,10 TL

6 Aylık: 47,20 TL

12 Aylık (Yıl Sonu): 51,00 TL

Rapora göre, döviz kurunun bu yıl da dezenflasyon sürecinin en önemli destekçisi olması bekleniyor. ING analistleri, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardaki artışların TCMB'nin enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağını, bu durumun da beklentileri çıpalamaya yardımcı olacağını öngörüyor. TL'nin istikrarlı seyri, ithalat maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıyı sınırlayacak.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz’ün değerlendirmelerine de yer verilen analizde, 2026 yılında faizlerin düşmesiyle birlikte bankacılık sektöründe net faiz marjlarının iyileşeceği vurgulandı. Faiz indirimlerinin bankaların fonlama maliyetlerini düşürerek sektör performansını 2025'e kıyasla daha güçlü bir noktaya taşıması bekleniyor.

