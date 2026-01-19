Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!

MK-82 genel maksat bombası; tahrip, bilyeli ve eğitim olmak üzere farklı konfigürasyonlarda kullanılan, yaklaşık 227–245 kg sınıfında bir mühimmattır. Tahrip konfigürasyonunda mühimmatın toplam ağırlığı 239 kg, toplam uzunluğu 2268±11 mm olup M904 burun ve M905 dip tapalarıyla kullanılmakta, TNT esaslı yaklaşık 87 kg patlayıcı içermektedir; bu yapı ile yaklaşık 8 m krater çapı oluşturabildiği, tehlikeli parçacık uzaklığının 220 m, maksimum parçacık saçılım mesafesinin ise 1810 m’ye kadar ulaştığı belirtilmektedir. MK-82 Mod1 bilyeli varyantı 245 kg ağırlık ve 2280 mm uzunluğa sahip olup AB 104 LAPT980 tapasıyla birlikte yaklaşık 46 kg TNT ve yaklaşık 37.000 adet bilye içermektedir. Eğitim konfigürasyonu ise 234 kg ağırlıkta, 2268±11 mm uzunlukta, kör tapa ve inert (sorel çimento) dolguya sahip olup operasyonel kullanım dışı eğitim amaçlı tasarlanmıştır. Mühimmat, altılı metal paletler halinde ambalajlanmaktadır.