Gündem
6
Yeniakit Publisher
Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!
Haber Merkezi

Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!

Fransa'yı yakın zamanda ülkeden kovan ve Türkiye TB2 SİHA ile Akıncı TİHA alan Afrika ülkesinden dünyaya önemli bir gözdağı geldi.

1
#1
Foto - Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!

Defenceturk'te yer alan habere göre X kullanıcısı Sago tarafından yapılan paylaşımda, MKE tarafından üretilen MK-82 Genel Maksat Bombaları, Burkina Faso Ordusu envanterinde görüntülendi. Bu bağlamda Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore ve askeri yetkililer, ülkeye ulaşan mühimmatları inceledi.

#2
Foto - Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!

MKE tarafından geliştirilen MK-82 Genel Maksat Bombaları, akıllı mühimmatlara dönüşerek AKINCI TİHA’da aktif olarak kullanılabilmektedir. Burkina Faso da halihazırda Bayraktar TB2 S/İHA ve AKINCI TİHA kullanan ülkelerden birisi.

#3
Foto - Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!

Ülkeye en son AKINCI TİHA teslimatı ise Nisan 2024’te gerçekleşti. Bu kapsamda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Burkina Faso’ya yeni hava sistem teslimatlarının gerçekleştiğini duyurmuştu. Burkina Faso’ya toplamda 3 adet Bayraktar TB2 SİHA ve 2 adet AKINCI TİHA teslim edilmiş ve düzenlenen teslim törenine Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traoré ve üst düzey askeri yetkililer katılmıştı.

#4
Foto - Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!

Teslim edilen AKINCI TİHA’lar ile birlikte ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER, MAM-L ve MAM-T mühimmatları ile birlikte ASELSAN tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) de ülkeye teslim edilmişti.

#5
Foto - Fransa'yı ülkeden kovup Türkiye'den ölümcül bombayı aldılar!

MK-82 genel maksat bombası; tahrip, bilyeli ve eğitim olmak üzere farklı konfigürasyonlarda kullanılan, yaklaşık 227–245 kg sınıfında bir mühimmattır. Tahrip konfigürasyonunda mühimmatın toplam ağırlığı 239 kg, toplam uzunluğu 2268±11 mm olup M904 burun ve M905 dip tapalarıyla kullanılmakta, TNT esaslı yaklaşık 87 kg patlayıcı içermektedir; bu yapı ile yaklaşık 8 m krater çapı oluşturabildiği, tehlikeli parçacık uzaklığının 220 m, maksimum parçacık saçılım mesafesinin ise 1810 m’ye kadar ulaştığı belirtilmektedir. MK-82 Mod1 bilyeli varyantı 245 kg ağırlık ve 2280 mm uzunluğa sahip olup AB 104 LAPT980 tapasıyla birlikte yaklaşık 46 kg TNT ve yaklaşık 37.000 adet bilye içermektedir. Eğitim konfigürasyonu ise 234 kg ağırlıkta, 2268±11 mm uzunlukta, kör tapa ve inert (sorel çimento) dolguya sahip olup operasyonel kullanım dışı eğitim amaçlı tasarlanmıştır. Mühimmat, altılı metal paletler halinde ambalajlanmaktadır.


