Türkiye
Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü
IHA Giriş Tarihi:

Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü

Antalya’da bir şahıs, alkolün etkisiyle pazaryerinde sızdı, vatandaşlar uyandıramayınca polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

#1
Foto - Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, semt pazarında uzun süre yerde hareketsiz yatan şahıs, 112 sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü

E.T. isimli vatandaşın aldığı alkolün etkisiyle pazar içerisinde sızdığı ve vatandaşlar tarafından kaldırılamadığı bildirildi.

#3
Foto - Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, ekipleri alarma geçirdi. Cumartesi pazarına gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan şahsı uzun süre uyandırabilmek için çaba harcasa da bunu başaramadı.

#4
Foto - Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü

Elinde pazar malzemeleri, montunun içerisinde alkol şişesi bulunduğu bildirilen şahıs, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa alındıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

