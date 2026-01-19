Sokak sokak gezip uyarıyor: Bu tuzağa düşen cezaevine bile girebilir!

Tekstil işçisi olan Gülten Saygı'nın yaklaşık 1 yıl önce arkadaşına ulaşan bir yakınının, hesabının bloke olduğu ve acil para transferi için IBAN'a ihtiyaç duyduğu yönünde talepte bulunduğu belirtildi. İddiaya göre, Saygı'nın arkadaşına ait hesaba olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 20 ayrı hesaptan para transferi gerçekleştirildi. Yapılan incelemede söz konusu IBAN'ın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Saygı'nın arkadaşı hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla açılan davanın ardından cezaevine gönderildi. Yaşanan olayın ardından bir arkadaşının daha aynı mağduriyeti yaşadığını ifade eden Saygı, bu yöntemi araştırmaya başladı. TCK 158 Mağdurları Platformu'na ulaştığını belirten Saygı, son dönemde bu tür olayların sık yaşandığını ve çok sayıda kişinin aynı yöntemle mağdur edildiğini öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarmak amacıyla broşür hazırlatıp bastıran Saygı, onları dağıtarak ve bazı noktalara yapıştırarak bilgilendirme yapmaya başladı.