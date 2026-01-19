Devlete kurulan tuzak: MİT tırları kumpasının üzerinden 12 yıl geçti

MİT'e ait tırı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu ise gözaltına alınması sonrasında 20 Nisan 2017'de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tırların durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ'nün sözde "sivil imamı" 11 kişiyle bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkındaki yeni iddianame 4 Temmuz 2017'de tamamlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kapalı olarak görülen yargılamada, dava dosyası, 50 sanıklı olarak yetkisizlik kararıyla 11 Haziran 2018'de Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu 30 Ekim 2019'da açıklanan kararda, 27 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay'da da yargılama olduğu için reddedilirken, firari 10 sanığın dosyası ayrıldı. FETÖ'de sözde "MİT tırlarını durduran subayların imamı" olduğu tespit edilen firari sanık Süleyman Gürbüz, "darbeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ve "casusluk" suçlarından 20 Eylül 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıklardan dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ise 13 Temmuz 2018'de Ankara'da gözaltına alındı. Eski CHP milletvekili Eren Erdem, MİT tırları belgelerine ilişkin bir televizyonda yaptığı açıklamaların ardından "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Erdem, "MİT tırları belgelerini bana kargoyla Bülent Tezcan gönderdi" şeklinde beyanda bulundu.