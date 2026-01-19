Devlete kurulan tuzak: MİT tırları kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
ABD kucağındaki hain FETÖ’nün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'nin zorda bırakılması amacıyla Hatay ve Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ait tırları durdurması operasyonunun üzerinden 12 yıl geçti. AA muhabirinin, soruşturma ve yargılama dosyalarından derlediği bilgilere göre, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin operasyon FETÖ'cü askerler ve örgütün sözde "sivil imamları" tarafından 2013 yılında Diyarbakır ile Nevşehir'de düzenlenen toplantılarda planlandı. Operasyon, o dönem öğretmen olan sözde FETÖ imamı Mustafa İlhan'ın ihbarıyla başlatıldı. İhbar üzerine, Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te, Adana Ceyhan'da ise 19 Ocak 2014'te Suriye'ye giden MİT'e ait yardım tırları, FETÖ mensubu özel yetkili savcının talimatı üzerine jandarma ve polis ekiplerince durduruldu.