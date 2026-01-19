Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı
Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisine dair paylaştığı kritik patentlerin arkasındaki başyazarın Türk mühendis Hasan Ünlü olduğu ortaya çıktı. İTÜ mezunu olan Ünlü, Tesla'nın yapay zeka teknolojisini şekillendiren 4 önemli patentin hazırlanmasında kilit rol oynayarak küresel teknoloji dünyasında büyük takdir topladı. Musk'ın "İhtiyaç, icadın anasıdır" notuyla paylaştığı buluşlarda bir Türk mühendisin imzasının bulunması, Türkiye’deki mühendislik eğitiminin kalitesini bir kez daha dünya gündemine taşıdı.