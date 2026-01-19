  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarladan sofraya güvenli gıda! Işte B-Reçete’de Merak Edilenler Tarih verdiler: Dolar kuru 7 lira değişecek Şişede durduğu gibi durmuyor! Pazar ortasında ibretlik görüntü Sokak sokak gezip uyarıyor: Bu tuzağa düşen cezaevine bile girebilir! Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı Kesmek zorunda kalmayacaksınız! Saça yapışan sakızdan kurtulmanın yolu Devlete kurulan tuzak: MİT tırları kumpasının üzerinden 12 yıl geçti Mehmed: Fetihler Sultanı: Bekleyen tehlikeyi açıkladılar, ortalık bu bölümde çok karışacak... Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Show TV’den kovuldu! Açtı ağzını, yumdu gözünü Türk savunma sanayiini bekleyen tehlikeyi açıkladı: Doğrudan felç edebilir
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisine dair paylaştığı kritik patentlerin arkasındaki başyazarın Türk mühendis Hasan Ünlü olduğu ortaya çıktı. İTÜ mezunu olan Ünlü, Tesla'nın yapay zeka teknolojisini şekillendiren 4 önemli patentin hazırlanmasında kilit rol oynayarak küresel teknoloji dünyasında büyük takdir topladı. Musk'ın "İhtiyaç, icadın anasıdır" notuyla paylaştığı buluşlarda bir Türk mühendisin imzasının bulunması, Türkiye’deki mühendislik eğitiminin kalitesini bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

#1
Foto - Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı

Dünyanın en zengin insanı unvanını yeniden ele geçiren Elon Musk, kısa süren siyasi macerasının ardından yeniden iş dünyasına dönüş yaptı. Dünyanın 1 trilyon dolar servete ulaşması en güçlü aday konumunda olan Elon Musk, Tesla'nın sürücüsüz araçlarda kullandığı yapay zeka teknolojisiyle ilgili patentlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

#2
Foto - Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı

Field AI şirketinde Vice President of Robotics (Robotik Başkan Yardımcısı) olan Oktay Arslan, ''Bugün Tesla sürücüsüz araçlarında kullandığı yapay zeka teknolojisiyle ilgili 4 önemli patent yayımladı.

#3
Foto - Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı

Elon, bu patentleri sosyal medya hesabından bizzat kendisi paylaştı. İlk 2 patentte başyazar olarak, İTÜ mezunu Hasan Ünlü'nün imzası bulunuyor.

#4
Foto - Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı

Hasan, ayrıca diğer 2 patentte de 2. yazar olarak yer alıyor. Her zaman derim, Türkiye’deki mühendislik eğitiminin kalitesi gerçekten dünya standartlarındadır!'' bilgisini paylaştı. Elon Musk'ın "İhtiyaç, icadın anasıdır." paylaşımına cevap veren Hasan Ünlü'nün de mesajında, "Bu patente ve birkaç diğer patente katkıda bulunmuş olmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan boyle satılır

Alp nin acizligi beyin göçü
TÜM YORUMLARA GİT
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud ..
Suriye ordusundan yeni operasyon kararı!
Gündem

Suriye ordusundan yeni operasyon kararı!

Terör örgütü YPG/SDG'yi Rakka'dan temizleyen Suriye ordusu, operasyonları kırsala ilerletmeye karar verdi.
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23