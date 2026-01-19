Elon Musk paylaştı, dünya şaştı kaldı: Tesla’nın beyni Türk çıktı

Hasan, ayrıca diğer 2 patentte de 2. yazar olarak yer alıyor. Her zaman derim, Türkiye’deki mühendislik eğitiminin kalitesi gerçekten dünya standartlarındadır!'' bilgisini paylaştı. Elon Musk'ın "İhtiyaç, icadın anasıdır." paylaşımına cevap veren Hasan Ünlü'nün de mesajında, "Bu patente ve birkaç diğer patente katkıda bulunmuş olmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdiği görüldü.