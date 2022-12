AVM'lerdeki çocuk oyun alanları, kumar salonu konseptinde!

Birçok alışveriş merkezinin veya 'her yaş için eğlence' konseptiyle yola çıkan 'eğlence merkezleri'nin internet sitelerindeki tanıtımlarda bile; 'hız tutkunları, güç tutkunları, rekabetten hoşlananlar' ibareler dikkatimizi çekiyor. Tabii bununla birlikte olumlu algıya çalışmayı da ihmal etmemişler. 'Ekip oyunlarını sevenler, bireysel başarıları tercih edenler, her zevke, her tercihe göre video oyunları, gönlünüzce eğlenmeyi özlediğinizde hatta … kullanmak ama bunu güvenli bir ortamda yapmak istediğinizde' gibi hususen yetişkinde olumlu algı oluşturacak ve iyi bir şeymiş kodu verecek ifadeler kullanılıyor. Tanıtım ve reklam fotoğraflarında da ailece oynanabilir iması hissettiriliyor. Pek çok anlamda cazibe merkezi hâline getirilmeye çalışılmış alanlar; renkli, hareketli, müzikli ve kazanımlı. İşin ilginci bu alanlara çocuklar, alışveriş sonrasında ya da molalarda aileleri veya bakım veren tarafından getiriliyor. Bazen de yetişkin alışveriş yaparken 'çocuk beni engellemesin, rahatsız etmesin' düşüncesiyle bu alana bırakabiliyor çocuğu. Yani yetişkinin teşviki ve onayı söz konusu. Bu alanlardaki kurgu ve tasarım dolayısıyla oyunlar dijital değilmiş gibi düşünülüyor belki de. Hani araç gereçler var ve çocuklar, güya birtakım bedensel becerilerini ve el göz koordinasyonunu da kullanıyor gibi bir algı oluşturulmuş. Böylece yetişkinde, 'bu ekrandaki/internetteki bağımlılık oluşturan veya olumsuz alışkanlıklar kazandıran oyunlarla aynı değil' düşüncesi ve rahatlığı sağlıyor." dedi.