2022-12-10 17:32:14 AVM'lerdeki çocuk oyun alanları, kumar salonu konseptinde!
Alışveriş merkezlerinin çocuk oyun alanlarındaki oyunlarındaki tehlike konusunda aileleri uyaran uzmanlar; bazı alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanlarının "kumar salonları" konseptini andırdığını belirtiyor. Alışveriş merkezlerinin oyun alanlarındaki bazı oyunların görünümü kumar aletlerini anımsatıyor. Çocuklar eğlence alanı adı altındaki yerlerde oyun oynarken farkında olmadan kumar ile tanışmış oluyorlar. Alışveriş merkezlerindeki oyunlarda, kumarhanelerde oynanan her türlü kumarın simülasyonu bulunuyor. Bu oyunların arasında; çarkıfelek, kollu makine, jackpot, poker ve daha birçok oyun bulunuyor. Bu oyunların içinde gerçek para kullanılmıyor ama oyun parası çoğu zaman parayla satılıyor. Bu durumda oyun parasının kumarhanelerdeki fişlerden farkı yoktur. Sadece kazanılan puan veznede bozdurulamayarak oyuncak veya başka bir şeye dönüştürülüyor.