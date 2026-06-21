Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Polonya'nın ülkesine gösterdiği dayanışma için minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ülkemiz, dayanışmayı asla unutmaz ve bölgemizdeki devletler ve halklar arasındaki işbirliğinin hem Ukraynalılar hem de komşu devletler için güvenliğin somut güvencelerinden biri olduğunu bilir." görüşünü paylaştı.