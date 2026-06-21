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Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

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AA Giriş Tarihi:

Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, FPV dronlar hakkında savaş yöntemlerini değiştirecek bir atılım yaptıklarını açıkladı.

#1
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesabından yayımladığı günlük görüntülü mesajında değerlendirdi. Zelenskiy, Ukrayna’nın uzun menzilli silah kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

#2
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Zelenskiy, yeni ve modernize edilmiş FPV tipi dronların başarıyla test edildiğini belirterek, bu sistemlerin artık 3 bin kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabildiğini söyledi. Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

#3
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahları kullanarak saldırıları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, Tümen bölgesindeki bir petrol rafinerisine saldırı yaptıklarını açıkladı.

#4
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Zelenskiy, söz konusu rafinerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta yer aldığını belirterek, "Yeni, modernize edilmiş FP (FPV) dronlarımız test edildi. Artık 3 bin kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

#5
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Rusya'nın da ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğüne vurgu yapan Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusunun kısa süre içinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenleme ihtimalinin olduğunu söyledi.

#6
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Zelenskiy bir başka paylaşımında ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin, kendisine 2023'te verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınmasına yönelik verdiği kararı da değerlendirdi.

#7
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Polonya'nın ülkesine gösterdiği dayanışma için minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ülkemiz, dayanışmayı asla unutmaz ve bölgemizdeki devletler ve halklar arasındaki işbirliğinin hem Ukraynalılar hem de komşu devletler için güvenliğin somut güvencelerinden biri olduğunu bilir." görüşünü paylaştı.

#8
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Söz konusu devlet nişanının Ukrayna halkına takdim edildiğine dikkatini çeken Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

#9
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Biz, 2023 yılında Beyaz Kartal Nişanı'nın Ukrayna halkına ve ordumuza adandığını düşünmüştük. O dönem böyle söylenmişti.

#10
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Bugün, bu nişanı Polonya'nın Sayın Cumhurbaşkanına geri gönderdim. Geleceğin, Ukraynalılara duyulan saygıyı kanıtlayacağına inanıyorum.

#11
Foto - Başardıklarını açıkladılar! Gerçekse savaşın seyri değişecek

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve bazı üst düzey Ukraynalı yetkililerin, Karol Nawrocki'nin kararına tepki göstererek daha önce Polonya'dan kendilerine takdim edilen devlet nişanlarını reddettikleri bildirildi.

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