Türkiye yatırımını askıya alan dev markanın başı fena halde belaya girdi: İşte şimdi yandılar

BYD, Avrupa’da ikinci üretim tesisi için de yer arayışını sürdürüyor. Li, şirketin Avrupa’daki ikinci tesis için kısa liste oluşturduğunu ancak nihai kararın henüz verilmediğini ifade etti. BYD’nin farklı seçeneklere açık olduğunu belirten Li, “Mevcut bir tesisi satın almaya da, ortaklık kurmaya da, kendi tesisimizi inşa etmeye de açığız” dedi.