Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyuna önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda, SGK'nın sağlık ve sigorta hizmetlerinde 1 saatlik aksamalar, kapanmalar yaşanabileceği belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyuna önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda, SGK'nın sağlık ve sigorta hizmetlerinde 1 saatlik aksamalar, kapanmalar yaşanabileceği belirtildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bilgi işlem altyapısında yapılacak bakım ve güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve sistemlerin daha verimli çalışmasının sağlanması amacıyla yazılım ve donanım bileşenlerinde kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu çalışmalar kapsamında, 21 Haziran 2026 tarihinde gece 00.30 ile 01.30 saatleri arasında SGK'nın sunduğu sağlık ve sigorta hizmetlerinde planlı kesintiler meydana gelebileceği ifade edildi.
Yetkililer, söz konusu işlemlerin hizmetlerin genel işleyişini etkilemeyecek şekilde planlandığını vurgularken, kullanıcıların belirtilen saat aralığında bazı işlemlerde geçici erişim sorunlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.
SGK, güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmetlerin normal şekilde devam edeceğini belirterek vatandaşlardan anlayış beklediklerini kaydetti. Yapılan düzenlemelerin, sistem güvenliğini artırmanın yanı sıra hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.
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