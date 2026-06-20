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Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyuna önemli bir duyuru yapıldı. Duyuruda, SGK'nın sağlık ve sigorta hizmetlerinde 1 saatlik aksamalar, kapanmalar yaşanabileceği belirtildi.

#1
Foto - Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bilgi işlem altyapısında yapılacak bakım ve güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlerde kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceğini duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve sistemlerin daha verimli çalışmasının sağlanması amacıyla yazılım ve donanım bileşenlerinde kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

#2
Foto - Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak

Bu çalışmalar kapsamında, 21 Haziran 2026 tarihinde gece 00.30 ile 01.30 saatleri arasında SGK'nın sunduğu sağlık ve sigorta hizmetlerinde planlı kesintiler meydana gelebileceği ifade edildi.

#3
Foto - Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak

Yetkililer, söz konusu işlemlerin hizmetlerin genel işleyişini etkilemeyecek şekilde planlandığını vurgularken, kullanıcıların belirtilen saat aralığında bazı işlemlerde geçici erişim sorunlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

#4
Foto - Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak

SGK, güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmetlerin normal şekilde devam edeceğini belirterek vatandaşlardan anlayış beklediklerini kaydetti. Yapılan düzenlemelerin, sistem güvenliğini artırmanın yanı sıra hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.

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