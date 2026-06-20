Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar
ASELSAN tarafından geliştirilen ve mini ile mikro insansız hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayan ŞAHİN anti-drone sistemi, bir ülkeye daha ihraç edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ASELSAN tarafından geliştirilen ve mini ile mikro insansız hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayan ŞAHİN anti-drone sistemi, bir ülkeye daha ihraç edildi.
Pakistan, son dönemde artan insansız hava aracı tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini güçlendirmek için önemli bir adım attı.
Özellikle Hindistan kaynaklı mini ve mikro İHA saldırılarına karşı etkili bir çözüm arayan Pakistan ordusu, ASELSAN tarafından geliştirilen ŞAHİN 40 mm K-İHA anti-drone sistemini envanterine dahil etti.
MilDefin'in aktardığı habere göre, savunma kaynaklarına göre Pakistan Ordusu, önde gelen Türk savunma sanayi üreticisi ASELSAN tarafından geliştirilen Şahin (Shaheen) 40 mm K-İHA (Karşı-İHA) sistemini tedarik etti.
İslamabad’ın bu hamlesi, Hindistan’ın düşük maliyetli dronlar, quadcopterler ve dolanan mühimmatlardan oluşan ve her geçen gün genişleyen cephaneliğinin Rawalpindi’de yarattığı derin endişenin ardından geldi.
Pakistanlı askeri planlamacılar, olası bir çatışmada bu silahların hava üslerine, deniz tesislerine, mühimmat depolarına ve sınır güvenlik bölgelerine karşı kullanılmasından korkuyor.
Sistemin Özellikleri: ASELSAN ŞAHİN, özellikle mini ve mikro İHA (drone) tehditlerine karşı geliştirilmiş, 40 mm'lik yüksek hızlı akıllı mühimmatlar kullanabilen, yüksek hassasiyetli bir Fiziksel İmha Sistemidir. Üstün elektro-optik yetenekleri ve yapay zeka destekli atış kontrolü ile sabit ve döner kanatlı tehditleri havada imha edebilir.
Mühimmat Kapasitesi: 40 mm Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat (ATOM) kullanımı. Havada infilak ederek hedefin etrafında yoğun parçacık bulutu oluşturur. Otomatik Hedef Takibi: Elektro-optik (EO/IR) kameralar ve radarlar sayesinde hedefi otomatik olarak tespit eder, kilitler ve hassas stabilizasyon ile kesintisiz takip eder.
Gece/Gündüz Etkinliği: Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçer (LRF) ile 7/24 kesintisiz operasyon kabiliyetine sahiptir. Uzak Komuta: Operatör müdahalesine gerek duymadan veya güvenli bir merkezden uzaktan kumanda ile tam otomatik görev yapabilir. Gelişmiş Arayüz: Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde farklı komuta-kontrol ağlarına entegre edilebilir.
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