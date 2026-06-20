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Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

ASELSAN tarafından geliştirilen ve mini ile mikro insansız hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayan ŞAHİN anti-drone sistemi, bir ülkeye daha ihraç edildi.

#1
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

Pakistan, son dönemde artan insansız hava aracı tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini güçlendirmek için önemli bir adım attı.

#2
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

Özellikle Hindistan kaynaklı mini ve mikro İHA saldırılarına karşı etkili bir çözüm arayan Pakistan ordusu, ASELSAN tarafından geliştirilen ŞAHİN 40 mm K-İHA anti-drone sistemini envanterine dahil etti.

#3
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

MilDefin'in aktardığı habere göre, savunma kaynaklarına göre Pakistan Ordusu, önde gelen Türk savunma sanayi üreticisi ASELSAN tarafından geliştirilen Şahin (Shaheen) 40 mm K-İHA (Karşı-İHA) sistemini tedarik etti.

#4
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

İslamabad’ın bu hamlesi, Hindistan’ın düşük maliyetli dronlar, quadcopterler ve dolanan mühimmatlardan oluşan ve her geçen gün genişleyen cephaneliğinin Rawalpindi’de yarattığı derin endişenin ardından geldi.

#5
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

Pakistanlı askeri planlamacılar, olası bir çatışmada bu silahların hava üslerine, deniz tesislerine, mühimmat depolarına ve sınır güvenlik bölgelerine karşı kullanılmasından korkuyor.

#6
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

Sistemin Özellikleri: ASELSAN ŞAHİN, özellikle mini ve mikro İHA (drone) tehditlerine karşı geliştirilmiş, 40 mm'lik yüksek hızlı akıllı mühimmatlar kullanabilen, yüksek hassasiyetli bir Fiziksel İmha Sistemidir. Üstün elektro-optik yetenekleri ve yapay zeka destekli atış kontrolü ile sabit ve döner kanatlı tehditleri havada imha edebilir.

#7
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

Mühimmat Kapasitesi: 40 mm Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat (ATOM) kullanımı. Havada infilak ederek hedefin etrafında yoğun parçacık bulutu oluşturur. Otomatik Hedef Takibi: Elektro-optik (EO/IR) kameralar ve radarlar sayesinde hedefi otomatik olarak tespit eder, kilitler ve hassas stabilizasyon ile kesintisiz takip eder.

#8
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar

Gece/Gündüz Etkinliği: Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçer (LRF) ile 7/24 kesintisiz operasyon kabiliyetine sahiptir. Uzak Komuta: Operatör müdahalesine gerek duymadan veya güvenli bir merkezden uzaktan kumanda ile tam otomatik görev yapabilir. Gelişmiş Arayüz: Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde farklı komuta-kontrol ağlarına entegre edilebilir.

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