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Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

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Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

Milyonlarca vatandaş hurda araç yasasınının ne zaman çıkacağını merakla sorgularken 2000 model ve altı aracı olanları ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

Türkiye'de yaklaşık 3.5 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni bir 'hurda araç' kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aylardır birçok vatandaş "Hurda araç yasası çıkıyor mu?" sorusunun yanıtını ararken, yeni kanun teklifi CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından hazırlandı.

#2
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

Türkiye genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve fiilen trafikte bulunmayan eski araçlar için bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

#3
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

Sunulan teklifte "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" (Esas No: 2/3725), binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Vatandaşın Kamburu ve Kamunun Gereksiz Yükü Son BuluyorTeklifin genel gerekçesinde, Türkiye'de uzun yıllardır trafikte fiilen kullanılmayan, muayenesiz, sigortasız ve büyük ölçüde hurda niteliği taşıyan binlerce aracın halen tescil kayıtlarında göründüğü vurgulandı.

#4
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR? KİMLER YARARLANABİLECEK?

#5
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

Sunulan kanun teklifiyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bir geçici madde eklenmesi öngörülüyor. Düzenlemenin öne çıkan detayları ise şunlar: - Model Yılı Şartı: Düzenlemeden 2000 model ve daha eski motorlu taşıt sahipleri yararlanabilecek. - Son 5 Yıl Kriteri: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten geriye doğru son 5 yıl içinde muayenesi yapılmamış, zorunlu trafik sigortası bulunmayan ve hiçbir devir, satış ya da kullanım kaydı tespit edilemeyen araçlar kapsamda olacak.

#6
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

- Başvuru Süresi: Şartları taşıyan araç sahiplerinin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde başvuruda bulunması gerekecek. - Borçların Tamamı Silinecek: Bu araçların Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye, lisanslı geri dönüşüm tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi halinde; birikmiş tüm MTV borçları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve idari para cezalarının tahsilinden tamamen vazgeçilecek.

#7
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

- Fiilen Mevcut Olmayan Araçlar: Eğer araç fiilen ortadan kalkmış, erimiş veya motorlu taşıt vasfını kaybetmişse; durumun belgelerle kanıtlanması ya da sahibinin yazılı beyanı üzerine yapılacak idari incelemeyle borçlar silinecek ve trafik tescil kaydı düşülecek. - Hacizler Kaldırılacak, Muafiyet Sağlanacak: Bu madde kapsamındaki işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacak. Ayrıca araçlar üzerinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre konulmuş olan tüm hacizler kaldırılacak.

#8
Foto - Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

Kanun teklifinde usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için de net bir madde yer alıyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak bu düzenlemeden yararlanmaya çalışanlar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacak. Ayrıca tescil kaydı silinen bir aracın daha sonra fiilen var olduğu tespit edilirse, araç yeniden tescil edilerek silinen vergi borçları takip eden aydan itibaren yeniden tahakkuk ettirilecek. Yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ve hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtilen bu kanun teklifi, şimdi meclis komisyonundaki görüşmelerin ardından genel kurulun onayına sunulmayı bekliyor.

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