Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat

Kanun teklifinde usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için de net bir madde yer alıyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak bu düzenlemeden yararlanmaya çalışanlar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem başlatılacak. Ayrıca tescil kaydı silinen bir aracın daha sonra fiilen var olduğu tespit edilirse, araç yeniden tescil edilerek silinen vergi borçları takip eden aydan itibaren yeniden tahakkuk ettirilecek. Yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ve hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği belirtilen bu kanun teklifi, şimdi meclis komisyonundaki görüşmelerin ardından genel kurulun onayına sunulmayı bekliyor.