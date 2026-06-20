Cihat Yaycı açıkladı: Dün maalesef yeterince konuşulmayan can sıkıcı bir gelişme yaşandı

Yaycı yaptığı açıklamada, "Yunanistan’da dün çok önemli fakat maalesef yeterince konuşulmayan bir gelişme yaşandı. İskeçe’de, Lozan Antlaşması’nın kendilerine tanıdığı haklar çerçevesinde müftülerini kendileri seçmek isteyen ve Yunanistan tarafından atanan müftüler protesto eden 4 Batı Trakya Türkü, Yunan mahkemeleri tarafından 17’şer ay hapis cezasına mahkûm edildi. Bu insanlar ne yaptı?