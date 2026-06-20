6 dev bankadan altın tahmini!

YATIRIMCININ GÖZÜ YENİ HAFTADA - Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu olurken, yatırımcıların da bir numaralı gündemi konumunda. Yatırımcılar hem ons altındaki hareketleri hem de iç piyasadaki fiyatlamaları yakından takip ediyor. Altın rekor üstüne rekor kıracak! İşte dünyaca ünlü 6 bankanın 2026 sonu tahmini Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor.