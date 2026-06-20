6 dev bankadan altın tahmini!
Dünyanın önde gelen bankaları, son dönemlerde yatırımcılarını üzen altınla ilgili tahminini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın önde gelen bankaları, son dönemlerde yatırımcılarını üzen altınla ilgili tahminini açıkladı.
Altının gram fiyatı bu haftayı 6.200 lira seviyelerinden, ons fiyatı ise 4.120 dolar seviyelerinden kapattı. Altının gram fiyatı bu yıl içinde 7.811 lira ile, ons fiyatı ise 5.595 dolar ile rekor kırmıştı.
YATIRIMCININ GÖZÜ YENİ HAFTADA - Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu olurken, yatırımcıların da bir numaralı gündemi konumunda. Yatırımcılar hem ons altındaki hareketleri hem de iç piyasadaki fiyatlamaları yakından takip ediyor. Altın rekor üstüne rekor kıracak! İşte dünyaca ünlü 6 bankanın 2026 sonu tahmini Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadeli kâr satışlarının görülebileceğini ancak küresel ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının rezerv talebinin değerli metali desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Özellikle ons altının 4 bin doların üzerinde kalması, yukarı yönlü beklentilerin korunmasına neden oluyor.
7 BANKANIN 2026 SONU ALTIN TAHMİNİ Peki dünyaca ünlü bankaların 2026 sonu altın tahmini ne? Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Citi ve Bank of America gibi bankalar altına karşı oldukça iyimser. İşte dev bankaların yıl sonu tahminleri...
Goldman Sachs: 4.900 dolar Citi: 5 bin dolar Morgan Stanley: 5.200 dolar UBS: 5.500 dolar JP Morgan: 6 bin dolar Bank of America: 6 bin dolar
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