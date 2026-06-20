MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi
OYAK'ın önemli demir ve çelik fabrikalarından birisi olan Erdemir'in Milli Uçak Gemisi ve Altay Tankı projelerine kritik ölçekte katkı verdiği ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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OYAK'ın önemli demir ve çelik fabrikalarından birisi olan Erdemir'in Milli Uçak Gemisi ve Altay Tankı projelerine kritik ölçekte katkı verdiği ortaya çıktı.
SS Bülten'de yer alan habere göre, Türkiye’nin ilk entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, 61’inci işletme yılında. Dünya çelik devleriyle yarışan Erdemir, hâlihazırda dünyadaki 77 büyük çelik üreticisi arasında 52’nci sırada. OYAK Maden Metalürji (OMM) şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, 13 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Karadeniz Ereğli’de konuşlu stratejik kuruluş, yıllık 4 milyon ton ham çelik ve 5 milyon ton nihai mamul üretim kapasitesine sahip.
Erdemir, 2026 itibarıyla üretim portföyünde yer alan yassı çelik kalite sayısını 619’a yükseltti. Erdemir’in 61’inci işletme yıl dönümünde düzenlenen hizmet ödülleri törenine, OYAK Genel Müdürü ve Erdemir-İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş da katıldı. Törende, 15 ve 20’nci hizmet yılını tamamlayan çalışanlara ödülleri verildi.
OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, törende yaptığı konuşmada, Erdemir’in Türkiye sanayiindeki stratejik rolüne dikkat çekti.
“Erdemir, gelecek inşa eden bir kurumdur” diyen Yalçıntaş, sanayinin çarklarının kesintisiz dönmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve rekabet gücünün sürdürülebilir şekilde artırılmasında Erdemir’in imzası olduğunu belirtti. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, şunları kaydetti: “İnsanı, bilgiyi ve teknolojiyi merkeze alan entegre sanayi yaklaşımımızın taşıyıcısı olan Erdemir, OYAK ekosistemi içinde stratejik bir güçtür. OYAK’ın amiral gemisidir.”
Yalçıntaş, Türkiye’nin kalkınma hamlelerinde Erdemir’in vazgeçilmez bir rol üstlendiğini ifade ederek, savaşların yaşandığı, belirsizliklerin arttığı, tedarik zincirinin kırıldığı bir ortamda sanayinin sürdürülebilirliği açısından Erdemir’in stratejik rolü olduğunun altını çizdi.
Yerlileşmenin giderek önem kazandığı bu dönemde Erdemir’in, yüksek katma değerli ve sürekli çelik tedarikiyle başta savunma sanayii olmak üzere Türkiye için kritik öneme sahip sektörlerde tedarik zincirindeki kırılma riskini ortadan kaldırıp, dışa bağımlılığı azalttığını, yerli sanayi için çelik üretiminin sürekliliğini sağladığını vurgulayan Murat Yalçıntaş, Türk donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Millî Uçak Gemisi (MUGEM) ve Türk savunma sanayiinin en dikkat çekici adımlarından Altay Tankı projelerinde Erdemir’in kritik bir rol üstlendiğini hatırlattı. Yalçıntaş “Erdemir, ülkemiz için bir güven unsurudur” dedi.
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