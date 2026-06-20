MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

Yerlileşmenin giderek önem kazandığı bu dönemde Erdemir’in, yüksek katma değerli ve sürekli çelik tedarikiyle başta savunma sanayii olmak üzere Türkiye için kritik öneme sahip sektörlerde tedarik zincirindeki kırılma riskini ortadan kaldırıp, dışa bağımlılığı azalttığını, yerli sanayi için çelik üretiminin sürekliliğini sağladığını vurgulayan Murat Yalçıntaş, Türk donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Millî Uçak Gemisi (MUGEM) ve Türk savunma sanayiinin en dikkat çekici adımlarından Altay Tankı projelerinde Erdemir’in kritik bir rol üstlendiğini hatırlattı. Yalçıntaş “Erdemir, ülkemiz için bir güven unsurudur” dedi.