  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kamu kurumu Türkiye’ye ilan etti: 1 saat kapatılacak Türkiye'yi sarsacak iddia: Ahmet Çakar 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini açıkladı Önce İsrail’i hoplattı şimdi ise Bizans torunlarını... Bakan Çiftçi'den anlamı derin ziyaret Kimsenin ruhu duymadı: Türkiye'den İHA'ların iflahını kesen silahı aldılar MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi Türkiye yatırımını askıya alan dev markanın başı fena halde belaya girdi: İşte şimdi yandılar 6 dev bankadan altın tahmini! Hurda araçlar için son dakika gelişmesi: 2000 model ve altı aracı olanlar dikkat Cihat Yaycı açıkladı: Dün maalesef yeterince konuşulmayan can sıkıcı bir gelişme yaşandı Yunanistan kabusu yaşıyor! 2 yerleşim yeri boşaltıldı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

OYAK'ın önemli demir ve çelik fabrikalarından birisi olan Erdemir'in Milli Uçak Gemisi ve Altay Tankı projelerine kritik ölçekte katkı verdiği ortaya çıktı.

#1
Foto - MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

SS Bülten'de yer alan habere göre, Türkiye’nin ilk entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, 61’inci işletme yılında. Dünya çelik devleriyle yarışan Erdemir, hâlihazırda dünyadaki 77 büyük çelik üreticisi arasında 52’nci sırada. OYAK Maden Metalürji (OMM) şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, 13 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Karadeniz Ereğli’de konuşlu stratejik kuruluş, yıllık 4 milyon ton ham çelik ve 5 milyon ton nihai mamul üretim kapasitesine sahip.

#2
Foto - MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

Erdemir, 2026 itibarıyla üretim portföyünde yer alan yassı çelik kalite sayısını 619’a yükseltti. Erdemir’in 61’inci işletme yıl dönümünde düzenlenen hizmet ödülleri törenine, OYAK Genel Müdürü ve Erdemir-İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş da katıldı. Törende, 15 ve 20’nci hizmet yılını tamamlayan çalışanlara ödülleri verildi.

#3
Foto - MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, törende yaptığı konuşmada, Erdemir’in Türkiye sanayiindeki stratejik rolüne dikkat çekti.

#4
Foto - MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

“Erdemir, gelecek inşa eden bir kurumdur” diyen Yalçıntaş, sanayinin çarklarının kesintisiz dönmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve rekabet gücünün sürdürülebilir şekilde artırılmasında Erdemir’in imzası olduğunu belirtti. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, şunları kaydetti: “İnsanı, bilgiyi ve teknolojiyi merkeze alan entegre sanayi yaklaşımımızın taşıyıcısı olan Erdemir, OYAK ekosistemi içinde stratejik bir güçtür. OYAK’ın amiral gemisidir.”

#5
Foto - MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

Yalçıntaş, Türkiye’nin kalkınma hamlelerinde Erdemir’in vazgeçilmez bir rol üstlendiğini ifade ederek, savaşların yaşandığı, belirsizliklerin arttığı, tedarik zincirinin kırıldığı bir ortamda sanayinin sürdürülebilirliği açısından Erdemir’in stratejik rolü olduğunun altını çizdi.

#6
Foto - MUGEM ve Altay Tankı'nda sıcak gelişme: OYAK’ın amiral gemisi resmen devreye girdi

Yerlileşmenin giderek önem kazandığı bu dönemde Erdemir’in, yüksek katma değerli ve sürekli çelik tedarikiyle başta savunma sanayii olmak üzere Türkiye için kritik öneme sahip sektörlerde tedarik zincirindeki kırılma riskini ortadan kaldırıp, dışa bağımlılığı azalttığını, yerli sanayi için çelik üretiminin sürekliliğini sağladığını vurgulayan Murat Yalçıntaş, Türk donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Millî Uçak Gemisi (MUGEM) ve Türk savunma sanayiinin en dikkat çekici adımlarından Altay Tankı projelerinde Erdemir’in kritik bir rol üstlendiğini hatırlattı. Yalçıntaş “Erdemir, ülkemiz için bir güven unsurudur” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin Bedford kentinde Londra'ya doğru giden iki trenin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken resmi olarak ..
Rakiplerimiz karşı karşıya geldi! ABD puanını 6 yaptı
Spor

Rakiplerimiz karşı karşıya geldi! ABD puanını 6 yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakiplerini karşı karşıya getiren dev mücadelede gülen taraf ev sahibi ABD old..
AK Parti’nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti’nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitird..
Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı
Gündem

Tesettürlü kadınlara laikçi alçaklıkta yeni gelişme! 28 Şubat kafası gözaltına alındı

Başörtüsü taktıkları için yıllarca uğradıkları baskı ve zorbalıktan Ak Parti iktidarı ile kurtulan mütedeyyin hanımların Mersin’in Mezitli i..
Bakan Hakan Fidan Mısır yolcusu
Dünya

Bakan Hakan Fidan Mısır yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katılmak üzere Mısır’a gidiy..
Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi
Gündem

Kılıçdaroğlu kurultay için tarih verdi

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi götüreceği kurultay içi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23