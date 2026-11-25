2007 yılında Sivas’ın Akıncılar ilçesine kaymakam olarak atanan Çiçek, daha sonra Erzincan’ın Kemah ve Rize’nin Güneysu ilçelerinde kaymakamlık görevlerini üstlendi. 2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından Yılın İdarecisi seçilen Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü yaptı. Ardından Personel Genel Müdürlüğünde farklı kademelerde görev alan Çiçek, şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 26 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğüne atanan Çiçek, 10 Haziran 2020 tarihli kararnameyle Afyonkarahisar Valisi olarak görevlendirildi. 18 Mayıs 2022 tarihinde Kayseri Valiliği görevine başlayan Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Şanlıurfa Valiliğine atandı.