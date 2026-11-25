Çocukların ve gençlerin sporla buluşması için ERVA Spor Okulları projesine öncülük eden Vali Çiçek, kadın kooperatiflerinin kurulmasına ve ürünlerinin satışa sunulmasına da destek verdi. Paylaşımında Çiçek’e Kayseri’ye gösterdiği ilgi ve ERVA Spor Okulları için teşekkür eden vatandaş, yeni görevinde başarılar diledi. Çiçek’i ileride İçişleri Bakanı olarak görmeyi temenni ettiğini de belirten vatandaş, “İnşallah bir sonraki görevinizde sosyal medya hesaplarınızda T.C. İç İşleri Bakanı yazısını görmek nasip olur” ifadelerini kullandı.