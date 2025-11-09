Ata tohumuyla yetiştirildi!

Üreticilerden Adnan Güzel ise bu yıl verimin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Erciş lahanası kendine özgü aroması, iri yapısı ve yüksek verimiyle öne çıkıyor. Hasada başladık. Lahanaları 100 ile 150 lira arasında satılıyoruz. Ata tohumlarımızı dedelerimizden devraldık, biz de bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.