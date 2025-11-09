  • İSTANBUL
Ata tohumuyla yetiştirildi!

Giriş Tarihi:
Ata tohumuyla yetiştirildi!

Van'ın Erciş ilçesinde coğrafi işaret belgeli olarak tescillenen "Erciş lahanası"nın hasadı başladı.

#1
Foto - Ata tohumuyla yetiştirildi!

İlçede 500 çiftçinin yaklaşık 1700 dekar alanda ata tohumla ürettiği lahana, tarlanın durumuna göre elle ya da makineyle yapılıyor.

#2
Foto - Ata tohumuyla yetiştirildi!

Gölağzı Mahallesi'nde hasat yapan üreticileri ziyaret eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, coğrafi işaretli lahananın kentin ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

#3
Foto - Ata tohumuyla yetiştirildi!

Lahananın büyüklüğüyle öne çıktığını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti: "Erciş lahanası geçen yıl Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretini aldı. Bu yıl 1700 dekar alanda 500 çiftçimiz tarafından üretimi yapıldı. Ürünlerimiz özellikle turşu ve sarma yapımında tercih ediliyor. Verimin yüksek olması hepimizi sevindirdi. Lahanalar çevre illere de gönderiliyor."

#4
Foto - Ata tohumuyla yetiştirildi!

Lahana üreticisi Enver Akbulut da ata tohumlarını yıllardır koruyarak üretim yaptıklarını anlattı. Akbulut, "Kendi tohumumuzu ekip biçiyoruz. Bu yıl güzel bir verim elde ettik. Lahanalarımız 40-50 kiloya kadar ulaşıyor. Bitlis'e, Ağrı'ya, Hakkari'ye hatta İstanbul'a kadar gönderiyoruz." diye konuştu.

#5
Foto - Ata tohumuyla yetiştirildi!

Üreticilerden Adnan Güzel ise bu yıl verimin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Erciş lahanası kendine özgü aroması, iri yapısı ve yüksek verimiyle öne çıkıyor. Hasada başladık. Lahanaları 100 ile 150 lira arasında satılıyoruz. Ata tohumlarımızı dedelerimizden devraldık, biz de bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.

