Asya’da 6 farklı savaş senaryosu çizildi! ABD krizin merkezinde

FAY HATTI KEŞMİR MESELESİ 1947’de Pakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi sonrası Pakistan ve Hindistan arasında 4 savaş yaşandı. 1948 ve 1999 yılında Pakistan ve Hindistan güçleri, Keşmir’de kontrol sağlamak için karşı karşıya geldi. Srinagar başta olmak üzere bölgenin güney kısmı Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaleti olarak kalmış, kuzey kısmı ise Pakistan’ın kontrolü altına girmiştir. Pakistan’ın kontrolü altındaki bölgeye ‘Azadi Keşmir’ denilmektedir. 2019’da Hindistan’ın Cammu Keşmir’i ülke toprağı sayan kararı sonrası, iki ülke diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdü. 1965 ve 1971’de büyük çaplı savaşlar da yaşandı. Pakistan, 1971 savaşının bir sonucu olarak doğu bölgesini, şimdiki Bangladeş’i kaybetti. Yeni Delhi yönetimi son yıllarda, ABD öncülüğünde batı ile temaslarını artırırken, Çin ise “Bir Kuşak Bir Yol” projesi başta olmak üzere Pakistan’a milyarlarca dolarlık yatırımlarda bulunuyor. Uzmanlar önümüzdeki 5 sene içinde, Pakistan ve Hindistan arasında çatışma ihtimalini düşük buluyor. Ancak bu iki ülke arasındaki gerilim alanlarının, ABD-Çin sürtüşmesinde bir satranç tahtasına dönmesinden endişe duyuyor. 20 yıllık kanlı ABD işgali sonrası ülkede yönetimi Taliban güçleri devraldı. Büyük çatışmalar sona erse de, siyasal izolasyona maruz kalan ülkede insani kriz had safhaya ulaştı. Afganistan’da Taliban iktidarında geçen bir yıl içinde şiddet olaylarında yüzde 18’lik ciddi bir düşüş gözlemleyen uzmanlar, insani krizin ülke içinde kargaşa ve bölünmelere yol açabileceği endişesinde hem fikir. Çekilmenin ardından ABD ve Batı’nın sırtını döndüğü Taliban yönetimi, son dönemde Çin ve Rusya ile diplomatik temaslarını hızlandırdı. Uzmanlar, ekonomik kriz ve kıtlıkla mücadele eden Afganistan’da oluşabilecek bir otorite boşluğunun, farklı silahlı grup ve aşiretler arasında rekabet sahasına zemin hazırlayabileceği görüşünde. Tansiyonun her geçen gün yükseldiği Asya Pasifik’te, her kriz ortamında ABD’nin parmak izini görmek mümkün. Avustralya, Hindistan ve Japonya ile 2007 yılında, Çin’in “Asya’nın NATO’su” dediği QUAD’ı kuran Washington yönetimi, 2021 yılında Asya askeri yapılanmasının son halkası olarak AUKUS’u (Avustralya, İngiltere, ABD) ilan etti. Başta Japonya, Güney Kore ve Tayvan olmak üzere Pekin ile ihtilaf yaşayan ülkelerle sık sık askeri tatbikatlar düzenleyen ABD, kıta genelinde tansiyonun yükselmesinde baş aktörlerden biri haline geldi. Son olarak ABD tarafından Tayvan’a yapılan üst düzey ziyaretler ve anlaşmalar Washington’ın bölgedeki ipleri germeye devam edeceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.