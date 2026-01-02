Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu
Dünyanın birçok noktasında çatışmalar yaşanırken son gelen haberlere göre, hava savunma sistemleri çok sayıda İHA'yı düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin 8 saatlik bir süre içinde rekor sayıda insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, 16:00 ile 23:00 (MSK) saatleri arasında toplam 201 İHA tespit edilerek düşürüldü.
Bu yoğun saldırılar sırasında, Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, Razumnoye yerleşiminde enkaz düşmesi sonucu iki kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yaralılardan birinin barotravma (basınç yaralanması), diğerinin ise şarapnel yaraları aldığı belirtildi. Omzundan şarapnel yarası alan bir başka kişi ise hastaneye yatmayı reddetti.
Bu açıklama, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik büyük çaplı ve koordineli bir İHA saldırısı düzenlediğini, ancak saldırının büyük ölçüde hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü iddia ediyor.
Özellikle Moskova ve sınır bölgelerine yönelik tehdit, Rus hava savunma ağının geniş coğrafyada faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.
