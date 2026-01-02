  • İSTANBUL
Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

Dünyanın birçok noktasında çatışmalar yaşanırken son gelen haberlere göre, hava savunma sistemleri çok sayıda İHA'yı düşürdü.

#1
Foto - Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin 8 saatlik bir süre içinde rekor sayıda insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.

#2
Foto - Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

Bakanlığın açıklamasına göre, 16:00 ile 23:00 (MSK) saatleri arasında toplam 201 İHA tespit edilerek düşürüldü.

#3
Foto - Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

Bu yoğun saldırılar sırasında, Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov, Razumnoye yerleşiminde enkaz düşmesi sonucu iki kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

#4
Foto - Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

Yaralılardan birinin barotravma (basınç yaralanması), diğerinin ise şarapnel yaraları aldığı belirtildi. Omzundan şarapnel yarası alan bir başka kişi ise hastaneye yatmayı reddetti.

#5
Foto - Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

Bu açıklama, Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik büyük çaplı ve koordineli bir İHA saldırısı düzenlediğini, ancak saldırının büyük ölçüde hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü iddia ediyor.

#6
Foto - Saat 16:00 ile 23:00 arasında olanlar oldu! 201 İHA hava savunma sistemleri tarafından vuruldu

Özellikle Moskova ve sınır bölgelerine yönelik tehdit, Rus hava savunma ağının geniş coğrafyada faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

