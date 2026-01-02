  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

Müslüman ülke savunma sanayinde yaptırımları aşmak için silah satışlarına kripto ödemeye geçme kararı aldı.

#1
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

İran, balistik füzelerden insansız hava araçlarına, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine kadar uzanan gelişmiş silah sistemlerinin satışında kriptovarlıkları ödeme yöntemi olarak kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

Adım, Tahran’ın Batı merkezli finansal yaptırımları aşmak amacıyla alternatif ödeme kanallarına yöneldiğini ortaya koyuyor.

#3
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

Financial Times tarafından incelenen tanıtım dokümanlarına göre, İran Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İhracat Merkezi (Mindex), yabancı hükümetlerle yapılacak silah satışlarında; Kripto paralar, Takas (barter) anlaşmaları, İran riyali üzerinden ödeme kabul edilebileceğini belirtiyor.

#4
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

Bu yaklaşım, bir devletin stratejik askeri sistemlerin ihracatında kriptoyu açık biçimde ödeme aracı olarak sunması açısından nadir bir örnek olarak değerlendiriliyor. Devlete bağlı Mindex, 35 ülkeyle müşteri ilişkisi bulunduğunu öne sürerken, tanıtım materyallerinde yer alan silah sistemleri arasında şunlar bulunuyor:

#5
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

Emad balistik füzeleri, Shahed serisi insansız hava araçları, Şehid Süleymani sınıfı savaş gemileri, Kısa menzilli hava savunma sistemleri, Küçük silahlar, roketler ve gemi savar seyir füzeleri. Batılı hükümetler ve BM raporlarına göre, bu sistemlerin bir kısmı daha önce İran destekli silahlı gruplar tarafından Orta Doğu’da kullanıldı.

#6
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

Mindex’in çok dilli internet sitesinde yer alan “sıkça sorulan sorular” bölümünde, yaptırımlar nedeniyle sözleşmelerin uygulanıp uygulanamayacağı da ele alınıyor. Bu soruya verilen yanıtta,

#7
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

İran’ın yaptırımları aşmaya yönelik devlet politikalarına atıf yapılarak, “sözleşmenin uygulanmasında sorun yaşanmayacağı ve ürünün en kısa sürede teslim edileceği” ifade ediliyor.

#8
Foto - Savunma sanayinde yaptırımları aşmak için sonunda bu yola başvuruldu

GDH HABER

