3 polisimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristle ilgili flaş gelişme

Örgütten kopması için sürekli uyardıkları yeğenini vazgeçiremediklerini, defalarca da şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen amca, "Kardeşi de ben de şikayette bulunduk. Bizzat savcılara yeğenimin tehlikeli olduğunu söyledim. Güvenlik güçleri aradı, ancak ellerinde delil yok, neye dayanarak tutuklayacaklar. Sonuç alınamadı" dedi. Amca, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu'nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini belirterek şikayette bulunduğunu ifade etti. Şehit polislere Allah'tan rahmet dileyen Metin Umutlu, "Polislere sıkılan o kurşunlar bize de sıkıldı. Ciğerimiz yandı" şeklinde konuştu. Yeğeninin bu cesareti nereden bulduğunu, silah eğitimini nerede aldığını, silahların nereden geldiğini anlayamadığını anlatan amca, ailenin cenazeye sahip çıkmayacağını açıkladı: "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam."