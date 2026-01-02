  • İSTANBUL
3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristle ilgili flaş gelişme
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 polisimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristle ilgili flaş gelişme

3 polisimizin şehit olduğu Yalova'daki DEAŞ operasyonu gündemdeki yerini korurken, girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Zafer Umutlu'nun amcası "Bizim için 'Öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk vuracağım kişiler siz olacaksınız' dedi. Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam" dedi.

1
#1
Foto - 3 polisimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristle ilgili flaş gelişme

Yalova'da girdiği çatışmada 3 polisimizi şehit ettikten sonra ölü ele geçirilen DEAŞ'lı terörist Zafer Umutlu'nun amcası, yeğeni hakkında Yeni Şafak gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zafer Umutlu'nun, amcasının torunu olduğunu belirten Metin Umutlu, yeğenini örgütten kopartmak istediklerini, çatışma günü de teslim olması için ikna etmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Zafer Umutlu'nun öz kardeşinin gidip örgüttekilerle "Kardeşimi yoldan çıkarttınız" deyip tartıştığını anlatan amca, sonrasında yeğeninin gelip kendilerini tehdit ettiğini belirtti. Zafer Umutlu'nun aileyi tekfir ettiğini kaydeden amca, "Siz kafirsiniz, tağutsunuz. Sizin öldürülmeniz lazım. Cihat emri gelirse ilk sizi vuracağım" dediğini söyledi. Metin Umutlu, bu yüzden birkaç ay önce aile içinde sert bir kavga yaşandığı, abisi ve kardeşinin Zafer Umutlu'yu dövdükleri bilgisini de verdi.

#2
Foto - 3 polisimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristle ilgili flaş gelişme

Örgütten kopması için sürekli uyardıkları yeğenini vazgeçiremediklerini, defalarca da şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen amca, "Kardeşi de ben de şikayette bulunduk. Bizzat savcılara yeğenimin tehlikeli olduğunu söyledim. Güvenlik güçleri aradı, ancak ellerinde delil yok, neye dayanarak tutuklayacaklar. Sonuç alınamadı" dedi. Amca, çatışmadan 3 gün önce de Zafer Umutlu'nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini belirterek şikayette bulunduğunu ifade etti. Şehit polislere Allah'tan rahmet dileyen Metin Umutlu, "Polislere sıkılan o kurşunlar bize de sıkıldı. Ciğerimiz yandı" şeklinde konuştu. Yeğeninin bu cesareti nereden bulduğunu, silah eğitimini nerede aldığını, silahların nereden geldiğini anlayamadığını anlatan amca, ailenin cenazeye sahip çıkmayacağını açıkladı: "Ne ben, ne ailem bu cenazeye sahip çıkmıyoruz. Asla almayacağız. Sen devletime, polisime kurşun sıkıyorsan, ben de senin cenazeni almam."

