3 gündür haber alınamıyordu! AK Partili yönetici evinde ölü bulundu
AK Parti camiası, gelen haberle sarsıldı. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan AK Partili yönetici, evinde ölü bulundu.
Eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve eski AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Tuba İnan evinde ölü olarak bulundu. İnan'ın cansız bedeni kendisinden 3 gündür haber alamayan yakınlarının ihbarı sonrası bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eski AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Hatice Tuba İnan'ın evinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hatice Tuba İnan'ın durumundan endişelenen yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, İnan'ı hareketsiz halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İnan'ın cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.
