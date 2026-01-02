Türkiye aranmadık yer bırakmayacak! Tamı tamına 300 kuyu
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılırken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye 2026'da 300 kuyuda sondaj yapacak.
2020’de Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda Türkiye’nin en büyük doğalgaz rezervi, 2021’de ise Şırnak’ta cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervi keşfedildi. Keşiflerle birlikte, ekonomiye büyük bir yük getiren enerji ithalatı en aza indirgenirken milyarlarca dolar da ekonomiye kazandırıldı.
Bu yıl yeni keşiflerle yola devam edilecek. Karadeniz’de 6 yeni kuyuda daha sondaj gerçekleştirilecek. Bu sahalarda hâlihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri görev yapacak.
Öte yandan 2025’e 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle giren Türkiye’nin enerji filosuna yeni katılan ikiz sondaj gemisiyle birlikte bu yıl enerji filosundaki gemi sayısı 8’e ulaştı. Bu atılımla birlikte Türkiye dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj gemisi filosuna sahip ülke konumuna geldi.
Bu yıl ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında kara ile deniz alanlarında toplam 300 kuyuya sondaj ve 19 bin 900 kilometrekarede üç boyutlu sismik veri toplanması hedeflenirken milyarlarca dolar büyüklükteki yeni keşifler ekonomiye kazandırılacak.
Türkiye birçok ülkeyle enerjide ortak adım atıyor. Somali, Pakistan ve Libya bu ülkeler arasında. Oruç Reis sismik araştırma gemisi 2025’te Somali açıklarında üç deniz sahasında çalışırken, bu yıl ise, imzalanan anlaşmalar kapsamında Libya’da 4 deniz sahasında, Pakistan’da ise 3 deniz ve 2 kara sahasında doğalgaz ve petrol aranması planlanıyor.
KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ
