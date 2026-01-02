Türkiye aranmadık yer bırakmayacak! Tamı tamına 300 kuyu

Türkiye birçok ülkeyle enerjide ortak adım atıyor. Somali, Pakistan ve Libya bu ülkeler arasında. Oruç Reis sismik araştırma gemisi 2025’te Somali açıklarında üç deniz sahasında çalışırken, bu yıl ise, imzalanan anlaşmalar kapsamında Libya’da 4 deniz sahasında, Pakistan’da ise 3 deniz ve 2 kara sahasında doğalgaz ve petrol aranması planlanıyor.