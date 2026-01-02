  • İSTANBUL
Türk izleyiciler şaşkın! Ünlü TV kanalı, yayınlarını sessiz sedasız sonlandırdı
Belgesel yayıncılığının önemli adreslerinden biri olan kanal, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye yayınlarını sonlandırdı.

Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan History Channel, tarih, belgesel ve araştırma programlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.

History Channel, 31 Aralık 2025'teki son yayınının ardından Türkiye'de yayınlarını durdurdu. Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi. Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan History Channel, özellikle tarih, belgesel ve araştırma programlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesi edinmişti.

Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern siyasi kırılma anlarına kadar uzanan içerikleriyle, belgesel yayıncılığının önemli adreslerinden biri haline geldi.

ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, dünyada ilk kez 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca Amerika'da değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu küresel genişleme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor
Gündem

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Anadolu’nun bağrından kopup gelen, komplekslerinden arınmış tavrıyla bilime yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, Batı hayranı "beya..
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"
Gündem

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş ve CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü! "Yüzde 60 oyla seçildik" diye övünenlerin, Baş..
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Gazze'de kan akıtan, binlerce ölünün kanında parmağı olan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım işlemleri için hazırlık yaptığı ortaya..
Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek
Gündem

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

2026 yılının ilk gününde İstanbul, tarihe geçecek dev bir vicdan buluşmasına sahne oldu. Milli İrade Platformu öncülüğünde, yaklaşık 400 siv..
