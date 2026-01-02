Türk izleyiciler şaşkın! Ünlü TV kanalı, yayınlarını sessiz sedasız sonlandırdı

ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, dünyada ilk kez 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca Amerika'da değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu küresel genişleme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.