Asya borsaları gerilerken petrol damga vurdu: Fiyatları daha da tırmanışa geçti ve birçok ülkeyi salladı

Reuters'ın düzenlediği bir ekonomist anketi, mayıs ayına kadar olan 12 aylık dönemde artan petrol fiyatları etkisiyle enflasyonun muhtemelen yüzde 4,2 oranında arttığını öngörüyor; veri nisan 2023 tarihinden bu yana tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) kaydedilen en büyük yıllık artış olacak. ABD çalışma bakanlığı tarafından cuma günü açıklanan ve beklentilerden güçlü gelen istihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Savaş öncesinde iki faiz indirimi beklentisine karşın, yatırımcılar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımını tamamen fiyatlıyor. Saxo Stratejisti Chanana, bugünkü TÜFE verisinin yüksek gelmesi halinde Fed'in arz kesintisi ortamında agresif faiz artıramayabileceğini ancak yukarı yönlü hareket eden petrol fiyatları ivme kazanmaya devam ederse enflasyon beklentilerini de görmezden gelemeyeceğini bildirdi. ABD doları sağlam duruşunu korurken, euro 1,1537 dolar, sterlin ise 1,337 dolar seviyesinden işlem gördü. Yen, yatırımcıların potansiyel resmi müdahale için kumdaki çizgi olarak gördüğü 160 seviyesine yakın seyrederek dolar başına 160,38 seviyesinden el değiştirdi. Çarşamba günü yayımlanan veriler, savaş kaynaklı petrol fiyatları ve genel fiyat baskılarının genişlemesiyle Japonya toptan eşya enflasyonunun mayıs ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydettiğini gösterdi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı argümanını güçlendirdi. Analistler, yendeki kalıcı zayıflığın ve Fed'in şahin duruşunun BOJ'u kendi faiz artırımlarını hızlandırmaya zorlayabileceğini belirterek, piyasaların 16 Haziran tarihindeki politika toplantısında BOJ'dan bir faiz artırımını artık neredeyse tamamen fiyatladığını söylüyor. Ameriprise Baş Piyasa Stratejisti Anthony Saglimbene, petrol fiyatları kontrol altında kaldığı müddetçe piyasanın jeopolitik gürültüyü genellikle oldukça iyi absorbe edebildiğini ifade etti. Saglimbene, yüksek petrol fiyatları, sertleşen enflasyon verileri ve Fed politikasının yakın vadede hisse senetlerini daha az destekleyen bir yöne eğilmesi durumunda konfor alanının daraldığını ve şu anda piyasada oluşan asıl riskin söz konusu üçlü baskıdan kaynaklandığını vurguladı. Gelişmekte olan piyasalar riskleri daha derinden hissediyor; Endonezya Merkez Bankası (BI) piyasaları beklentileri aşan yüksek oranlı bir faiz artırımıyla karşılamasından sadece haftalar sonra, kırılgan rupiyi desteklemek için çarşamba günü yapılan planlanmamış toplantıda faiz oranlarını bir kez daha yukarı çekti.