  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye tahsis edilen binlerce dönüm tarım arazisini Arap ülkesine verdiler

Basın Ekspres yolunda İETT otobüsü alev alev yandı

Astsubay trafikte tartıştığı genci yolun ortasında vurdu!

Büyük sürpriz! "Çok yakında Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacağız" diyerek duyurdular

Elon Musk'tan Netflix filmindeki Tesla sahnesine yanıt var! Elon Musk benzin kalmasa bile... diyerek açıkladı

Salçada oluşan küf sorununu yok eden yeni yöntem! Bu çözdü! Not alındı:1 damlası bile şok etki ediyor! Böyle hazırlanıyor

Elon Musk bu sefer kesin geliyor! Ne Manisa ne de Düzce... Türkiye'ye geleceği şehir belli oldu

Ünlü site Selçuk Bayraktar'ın sözlerindeki şifreleri sonunda çözdü! Baykar öyle bir hamleye hazırlanıyor ki dünyayı gerçekten ayağa kaldıracak

Skandal karar! Türk havayolu şirketinin uçuşları askıya alındı

Artık komşumuz Yunanistan, Suriye, Bulgaristan değil! Türk profesör 'Kıtalar değişiyor' diyerek duyurdu: Türkiye ülkeyle kara komşusu olacak
Gündem
4
Astsubay trafikte tartıştığı genci yolun ortasında vurdu!

2023-12-13 07:08:29
Astsubay trafikte tartıştığı genci yolun ortasında vurdu!

Kütahya'da bir astsubay, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği kişiyi silahla vurdu.

#1
Foto - Astsubay trafikte tartıştığı genci yolun ortasında vurdu!

Astsubay C.S., yaya olarak geçmeye çalıştığı yolda, trafikte kendisini aracıyla sıkıştırdığını iddia ettiği kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine C.S., Y.Ş.'yi (17) tabanca ile bacağından vurdu. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olayın ardından teslim olan C.S. polis tarafından gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

#2
Foto - Astsubay trafikte tartıştığı genci yolun ortasında vurdu!

SAĞLIK DURUMU İYİ Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan astsubay olan C.S., iddiaya göre hızla gelen otomobilde bulunan Y.Ş. (17), H.T.G. (19), H.H.A. (19) ve E.Y. (19) ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında C.S., belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişilerden Y.Ş.’ye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Y.Ş. kaçmaya çalışırken, C.S. ise olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

#3
Foto - Astsubay trafikte tartıştığı genci yolun ortasında vurdu!

SALDIRI SONRASI TESLİM OLDU Olay yerinden ayrılan şüpheli C.S. ise silahıyla birlikte Merkez Komutanlığı’na teslim oldu. Şüpheli daha sonra polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Cadde üzerinde yaşanan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavga ve silahın ateşlendiği anlar yer alıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular
Dünya

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! İsrail'i vurdular

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

AK Partili İnan'dan muhalefete 'Filistin' tepkisi!
Siyaset

AK Partili İnan'dan muhalefete 'Filistin' tepkisi!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Filistin konusunda iktidarı hedef alanlara tepki gösterdi.
Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!
Dünya

Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!

İsrail'in Haaretz gazetesi gerçekleri adeta yüzüne vurdu! İsrail ordusunun yaralı ve ölü asker sayısına ilişkin yaptığı karartmayı hastanele..
Sonunda ABD ve İsrail birbirine girdi! Biden'dan Netanyahu'ya görülmemiş rest
Dünya

Sonunda ABD ve İsrail birbirine girdi! Biden'dan Netanyahu'ya görülmemiş rest

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Erbakan'dan 'yerel seçim' açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Erbakan'dan 'yerel seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaklaşa..
Faruk Koca istifa etti!
Gündem

Faruk Koca istifa etti!

Ankara'da dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçına şiddet olayları damga vurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23