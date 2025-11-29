Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücrette masaya hangi rakamlar konacak! 2026 zammı için kritik haftaya giriliyor!
Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmiş durumda. Çalışanların da işverenlerin de merak ettiği 2026 asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, komisyon önümüzdeki hafta pazarlıklara başlayacak. Kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başlarken, toplantılarda dengeleri belirleyecek ekonomik veriler ve geçim maliyetleri öne çıkacak. Tüm dikkatler, masadan çıkacak yeni taban ücrette.