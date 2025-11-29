Asgari ücrette masaya hangi rakamlar konacak! 2026 zammı için kritik haftaya giriliyor!

UZAKTAN ÇALIŞMAYA YASA TEKLİFİ Bir diğer proje ise dijital platform çalışanları, motokuryeler, ev kadınları dahil evde çalışanları kapsayan uzaktan çalışma yasa teklifi. Teklife göre uzaktan ve evden çalışanlara sosyal güvence sağlanacak. Mesai saatleri işverenle çalışan arasında gerçekleştirilecek sözleşmelerde belirlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu modele göre değiştirilecek. Evler mesken sayıldığı için evden çalışanlara tıpkı işyerlerinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği sağlanacak. Hangi hallerin iş kazası olduğu netleştirilecek.