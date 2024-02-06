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Yaşam
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Artvin kara kışla mücadele ediyor

2024-02-06 21:48:44
Artvin kara kışla mücadele ediyor

Artvin'de kar nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

#1
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

Artvin’in yüksek kesimleri karla, düşük rakımlı bölgeleri ise şiddetli yağmur ve fırtınayla mücadele ediyor. Kar nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

Kente dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan yağışlar şehrin farklı bölgelerinde olumsuz hava koşullarına neden oldu. Yüksek kesimlerde kar yağışı düşük rakımlı bölgelerde ise yağmur, fırtına etkili oldu.

#3
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

Yetkililer acil durum olmadığı sürece evden çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

#4
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ”İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, yağmur ve fırtına nedeniyle etkili olan doğal olaylar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmaktadır.

#5
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

Artvin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü merkez ve ilçe şantiye ekiplerimiz olarak yaşanan afetler neticesindeki aksaklıkları gidermek için 125 karla mücadele aracı (greyder, ekskavatör, kar küreme kamyonları, acil müdahale pick-uplar) ve 150 personel ile mesaisini sürdürüyor.

#6
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

Vatandaşların acil durum olmadığı müddetçe kötü ulaşım koşullarında evden çıkmamaları yollarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle yolda kalmamaları için hareket etmemelerini, buzlanmaya karşı zincir önlemlerinin alınması, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

#7
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

120 köy yolu ile ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi 125 iş makinası ve araç gereçle 150 personelle birlikte mücadelesini sürdürüyor.

#8
Foto - Artvin kara kışla mücadele ediyor

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