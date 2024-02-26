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Artık bu kişiler de ÖTV indirimli araç imkanından yararlanacak! Türkiye'de bir ilk! Karar çıktı

2024-02-26 15:49:35
Artık bu kişiler de ÖTV indirimli araç imkanından yararlanacak! Türkiye'de bir ilk! Karar çıktı

Mahkemeden engelli vatandaşlara emsal niteliğinde karar geldi.

#1
Foto - Artık bu kişiler de ÖTV indirimli araç imkanından yararlanacak! Türkiye'de bir ilk! Karar çıktı

Kayseri'de yüzde 81 oranında engelli olan Avukat İsmail Arslan'ın girişimiyle başlatılan süreç sonucunda, mahkeme tarafından yüzde 90 engel raporuna sahip diğer vatandaşların da ÖTV indiriminden yararlanması kararı alındı. Türkiye’de ilk olarak engelliler için emsal niteliğinde oldu. Avukat İsmail Arslan, engelli bireyin araç kullanıp kullanamamasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: "Kendi durumumdan örnek verecek olursam, araç kullanma yeteneğim olmadığı için engelli sayılıyorum. Mevcut yasal düzenlemelere göre, engel oranı yüzde 90'ın altında olan bireyler, aracı kendileri kullanabiliyorsa ÖTV istisnasından faydalanabiliyorlar. Ancak, yüzde 90'ın üzerinde bir engel oranına sahip olanlar için bu durum problem yaratmıyor. Benim engel oranım yüzde 81, ancak araç kullanma konusunda yüzde 100 engelliyim. Yani, araç kullanamıyorum. Vergi dairesine başvurarak özel tüketim vergisi istisnasından yararlanmak istediğimi belirttim, ancak başvurum yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek reddedildi. Başvurumu ama olayı hukuk önüne taşıdık. Hukuk da “Evet bu birey engelli ve araç kullanabilir durumda değil” dedi.

#2
Foto - Artık bu kişiler de ÖTV indirimli araç imkanından yararlanacak! Türkiye'de bir ilk! Karar çıktı

Dolayısıyla “Bu bireyden ÖTV alınmaması gerekir” dedi. Bu durum, benim durumumda olan on binlerce engelliye emsal bir karardır. Mevzuat ne diyor önemli değil, önemli olan sizin kişisel durumunuz. Siz araç kullanamıyor iseniz, engelliyseniz ve heyet raporu ile bunu ispatlayabiliyorsanız bunun prosedürünü yerine getirip mahkeme yoluyla bu hakkınızı elde edebilirsiniz” dedi. Arslan, Türkiye'de bir ilke imza atıldığını belirterek, diğer engelli vatandaşların da benzer kararların alınmasını umduğunu ifade etti. "Bu karar Türkiye'de bir ilk ve umarım diğer engelli vatandaşlar da benzer haklardan faydalanabilirler. Öncelikle ÖTV ve MTV istisnasından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, vergi dairesine başvuracaklar. Ancak vergi dairesi, mevcut mevzuata dayanarak ret cevabı verebilir. Bu ret işlemini de mahkemeye taşıyacaklar ve umarım benim kararım emsal nitelikte olduğu için benzer kararlar onlara da çıkacaktır. Oranın ne olduğu önemli değil. Önemli olan çok basit bir kıstasımız var. Engelli araç kullanma yeteneğine sahip olamayacak, yani araç sürme kapasitesine sahip olmayacak. Araç kullanma yeteneği olmayan engellilerin bu haktan yararlanacağını umuyorum.

#3
Foto - Artık bu kişiler de ÖTV indirimli araç imkanından yararlanacak! Türkiye'de bir ilk! Karar çıktı

Bu karar, hukuk sisteminde bir ilki temsil ediyor çünkü yasal olarak çakışmıyor ancak yasal alt düzenlemelerle çakışıyor. Yasal alt düzenlemeler, "Engelli özel tertibatla aracı kendisi kullanırsa bu haktan yararlanabilir" diyor ancak hukuk, "Hayır, kişi engelli ve özel tertibat kullanma imkanına sahip değil. Bu nedenle ÖTV istisnasından yararlanma hakkını engelleyemezsiniz diyor. Türkiye genelindeki tüm engellilerin bu haktan yararlanmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

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