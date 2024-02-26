Artık bu kişiler de ÖTV indirimli araç imkanından yararlanacak! Türkiye'de bir ilk! Karar çıktı

Kayseri'de yüzde 81 oranında engelli olan Avukat İsmail Arslan'ın girişimiyle başlatılan süreç sonucunda, mahkeme tarafından yüzde 90 engel raporuna sahip diğer vatandaşların da ÖTV indiriminden yararlanması kararı alındı. Türkiye’de ilk olarak engelliler için emsal niteliğinde oldu. Avukat İsmail Arslan, engelli bireyin araç kullanıp kullanamamasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: "Kendi durumumdan örnek verecek olursam, araç kullanma yeteneğim olmadığı için engelli sayılıyorum. Mevcut yasal düzenlemelere göre, engel oranı yüzde 90'ın altında olan bireyler, aracı kendileri kullanabiliyorsa ÖTV istisnasından faydalanabiliyorlar. Ancak, yüzde 90'ın üzerinde bir engel oranına sahip olanlar için bu durum problem yaratmıyor. Benim engel oranım yüzde 81, ancak araç kullanma konusunda yüzde 100 engelliyim. Yani, araç kullanamıyorum. Vergi dairesine başvurarak özel tüketim vergisi istisnasından yararlanmak istediğimi belirttim, ancak başvurum yasal düzenlemeler gerekçe gösterilerek reddedildi. Başvurumu ama olayı hukuk önüne taşıdık. Hukuk da “Evet bu birey engelli ve araç kullanabilir durumda değil” dedi.