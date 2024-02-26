Artık bu kişiler de ÖTV indirimli araç imkanından yararlanacak! Türkiye'de bir ilk! Karar çıktı

Dolayısıyla “Bu bireyden ÖTV alınmaması gerekir” dedi. Bu durum, benim durumumda olan on binlerce engelliye emsal bir karardır. Mevzuat ne diyor önemli değil, önemli olan sizin kişisel durumunuz. Siz araç kullanamıyor iseniz, engelliyseniz ve heyet raporu ile bunu ispatlayabiliyorsanız bunun prosedürünü yerine getirip mahkeme yoluyla bu hakkınızı elde edebilirsiniz” dedi. Arslan, Türkiye'de bir ilke imza atıldığını belirterek, diğer engelli vatandaşların da benzer kararların alınmasını umduğunu ifade etti. "Bu karar Türkiye'de bir ilk ve umarım diğer engelli vatandaşlar da benzer haklardan faydalanabilirler. Öncelikle ÖTV ve MTV istisnasından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, vergi dairesine başvuracaklar. Ancak vergi dairesi, mevcut mevzuata dayanarak ret cevabı verebilir. Bu ret işlemini de mahkemeye taşıyacaklar ve umarım benim kararım emsal nitelikte olduğu için benzer kararlar onlara da çıkacaktır. Oranın ne olduğu önemli değil. Önemli olan çok basit bir kıstasımız var. Engelli araç kullanma yeteneğine sahip olamayacak, yani araç sürme kapasitesine sahip olmayacak. Araç kullanma yeteneği olmayan engellilerin bu haktan yararlanacağını umuyorum.