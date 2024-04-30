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Yaşam
10
Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

2024-04-30 19:10:50
Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

Göç mevsiminin başlamasıyla arı kuşları, Van gölü havzasında görülmeye başlandı.

#1
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

Arılar ve diğer böcek türleriyle beslenen arı kuşları, göç mevsiminin başlamasıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde de gözlemlenmeye başladı.

#2
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

Sıcak iklimleri seven arı kuşları, beslenmeleri için gerekli olan uçan böcekleri kolay bulabilecekleri sulak alanların yakınları tercih ediyor.

#3
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

Yuvalarını kumlu ve killi toprak duvarlara küçük delikler açarak yapan arı kuşları, sivri gagaları, uzun gövdeleri ve kuyrukları ile ayırt edilebiliyor.

#4
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

Arı kuşları, şimdilerde Van gölü havzasında bulunan kum tepelerini mesken tutarak, rengarenk görüntüleri ve çevik hareketleriyle güzel görüntüler oluşturuyor.

#5
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

#6
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

#7
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

#8
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

#9
Foto - Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!

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