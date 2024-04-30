2024-04-30 19:10:50 Arı kuşları Van gölü havzasında böyle görüntülendi!
Göç mevsiminin başlamasıyla arı kuşları, Van gölü havzasında görülmeye başlandı.
Göç mevsiminin başlamasıyla arı kuşları, Van gölü havzasında görülmeye başlandı.
Arılar ve diğer böcek türleriyle beslenen arı kuşları, göç mevsiminin başlamasıyla Türkiye'nin çeşitli kentlerinde de gözlemlenmeye başladı.
Sıcak iklimleri seven arı kuşları, beslenmeleri için gerekli olan uçan böcekleri kolay bulabilecekleri sulak alanların yakınları tercih ediyor.
Yuvalarını kumlu ve killi toprak duvarlara küçük delikler açarak yapan arı kuşları, sivri gagaları, uzun gövdeleri ve kuyrukları ile ayırt edilebiliyor.
Arı kuşları, şimdilerde Van gölü havzasında bulunan kum tepelerini mesken tutarak, rengarenk görüntüleri ve çevik hareketleriyle güzel görüntüler oluşturuyor.
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