Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

ABD Başkanı Trump, yine Temmuz ayında NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da, Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından çıkarılması yönünde gayet net bir irade ortaya koymuş, “Yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim. Çok yakın çalışıyoruz. Yaptırımları kaldırmanın zamanı. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz, bu kadar basit.” demişti. Trump’ın o sözleri, bu işin gecikmeksizin, akşamdan sabaha çözülebileceği izlenimini vermişti. Çözülememiş olmasının nedenini yukarıda anlattım: İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine “S-400’leri almayın” diye telkinde bulunması. Ancak sürecin orada tıkandığını söylemek de doğru olmaz. Zira, muhtemelen ABD’nin ağırlığını koymasıyla geliştirilecek yeni bir formülle İsrail vetosunun aşılması mümkün olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta ABD Başkanı Trump’la yeni bir görüşme yapacağı duyurulmuştu. Bu görüşmede, S-400 meselesinin çözümü ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin nihai bir çözüme ulaşılması ciddi bir ihtimal.