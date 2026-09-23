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Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

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Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

Gazeteci Mehmet Acet, "S-400 kulisi: İsrail 'almayın' dedi, Arap ülkesi yokuş yaptı. Sorunun çözümü için başka bir formül devrede" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Acet yazısında İsrail'e boyun eğmek zorunda kalan ülkeyi açıkladı.

#1
Foto - Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

İşte Mehmet Acet'in Haber7'de kaleme aldığı o yazısı... Dün, BM Genel Kurulu toplantılarının başladığı New York’tan yansıyan haber akışında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın şu açıklaması da vardı: “Ankara’ya yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve S-400 sisteminin ‘elden çıkarılması’ konusunda görüşmeler hâlâ devam ediyor.” Yaklaşık 2,5 ay önce, 10 Temmuz 2026’da, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, S-400’lerin bir Körfez ülkesine satıldığını yazmıştı. Devamında, o Körfez ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri olduğu bilgisi kulislere yansımıştı.

#2
Foto - Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

Ancak o günden sonra bu konuda yeni bir gelişme olmadı. Bu satışın gerçekleştiğine dair yeni bir haber de karşımıza çıkmadı. Dün Tom Barrack’ın New York’tan yaptığı açıklama, “görüşmeler hâlâ devam ediyor” vurgusunu da taşıdığı için, S-400 meselesinde henüz nihai sonuca ulaşılamadığını ima ediyordu.

#3
Foto - Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

Temmuz ayındaki hava, Türkiye’nin S-400 konusunda hem Ruslarla hem de bu sistemin satılacağı ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştığı yönündeydi. Benim aldığım bilgiye göre, bu işin neticeye bağlanamamasının nedeni Rusya’dan kaynaklanan bir engel değil. Aksine, Ankara ile Moskova arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ortak bir zemin yakalanmış durumda. Peki, bu işin uzamasının gerçek sebebi ne? Bu durumda akla gelen soru bu.

#4
Foto - Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

Aynı kaynaktan edindiğim bilgiye göre, bu işin uzamasının sebebi, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine Türkiye’den S-400 sistemini almamaları yönünde telkinde bulunması. İsrail’in böyle bir telkinde bulunmasının açık bir gerekçesi var. O da şu: CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını ve Türkiye için F-35 programının önünün yeniden açılmasını istemiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde güçlü bir nüfuza sahip olan İsrail, bu ülkeyi yönetenlerin S-400 konusunda şimdiye kadar nihai bir karar almasını engellemeyi başarmış.

#5
Foto - Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

Ancak yine edindiğim izlenime göre, Ankara bu işin çözümü için yeni bir formül daha geliştirdi ve şimdi bu formül üzerinden meselede nihai bir karara ulaşılmaya çalışılıyor. Washington yönetimi adına Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından çıkarılması için ciddi bir uğraş içinde olan ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözlerinden, İsrail vetosuna rağmen bu işi sonuca bağlamaya dönük yeni çabanın sonuçlandırılmaya çalışıldığı sonucunu çıkarmak mümkün.

#6
Foto - Arap ülkesi İsrail'e boyun eğdi: 'Türkiye'den hava savunma sistemi almayın' dediler, işi yokuşa sürdüler

ABD Başkanı Trump, yine Temmuz ayında NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da, Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından çıkarılması yönünde gayet net bir irade ortaya koymuş, “Yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim. Çok yakın çalışıyoruz. Yaptırımları kaldırmanın zamanı. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz, bu kadar basit.” demişti. Trump’ın o sözleri, bu işin gecikmeksizin, akşamdan sabaha çözülebileceği izlenimini vermişti. Çözülememiş olmasının nedenini yukarıda anlattım: İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine “S-400’leri almayın” diye telkinde bulunması. Ancak sürecin orada tıkandığını söylemek de doğru olmaz. Zira, muhtemelen ABD’nin ağırlığını koymasıyla geliştirilecek yeni bir formülle İsrail vetosunun aşılması mümkün olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’ta ABD Başkanı Trump’la yeni bir görüşme yapacağı duyurulmuştu. Bu görüşmede, S-400 meselesinin çözümü ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin nihai bir çözüme ulaşılması ciddi bir ihtimal.

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