4 milyon varilden fazla petrol... Süper tankerler havaya uçtu!
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan iki dev tanker çarpıştı ve olayın hemen ardından gemilerde patlama yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan iki dev tanker çarpıştı ve olayın hemen ardından gemilerde patlama yaşandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan iki süper tankerin kaza yaptığını ve kaza sonrasında tankerlerde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan olaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada; dün gece 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan iki süper tankerin, yapılan uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı’nı "güvenli olmayan" güzergahtan geçmeye çalışırken kazaya uğradığı ve kaza sonrası tankerlerde patlama meydana geldiği aktarıldı.
Her iki tankerde de yangın çıktığı belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
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