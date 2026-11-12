Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu

Sıfır Atık Hareketi'nin bu noktada hayati öneminin olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Çünkü Sıfır Atık'ı konuşmak, aslında hayatı konuşmaktır. İnsanları ekmeği çöpe atmaktan vazgeçirecek olan, sera gazı emisyonları istatistiklerini bilmekten ziyade yeniden nimet fikriyle buluşmaktır. Keza elindeki plastik şişeyi ya da izmariti yere atmamak, doğayı yeniden ilahi bir emanet olarak görebilmekle ilişkilidir." diye konuştu. Döngüsel ekonomiden yenilenebilir enerjiye, kaynak yönetiminden sıfır atığa kadar tüm kavramların çağın yeni keşifleri gibi sunulduğunu ancak tüm bunların dünyanın hemen her yerinde yerel bilginin bel kemiği olduğunu belirten Emine Erdoğan, bunun en güzel örneklerinden birini, adeta sıfır atık uygulama merkezi olan Anadolu'dan vermek istediğini söyledi.