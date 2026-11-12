Başkan Erdoğan büyük önem veriyor! Türk lirasıyla ticaret gaza bastı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın 10 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin artış kaydedildi. Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 24 milyar 836 milyon lira oldu. İthalat ise yılın ilk ayında yüzde 18,8 artışla, 83 milyar 525 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 361 milyon lira olarak gerçekleşti. Yılın ikinci ayında Türk lirasıyla ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 1,7 azalışla 27 milyar 809 milyon liraya gerilerken, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 92 milyar 867 milyon lirayı buldu. Şubatta dış ticaret hacmi, 120 milyar 676 milyon lira olarak kayıtlara geçti.