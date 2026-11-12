Türkiye bereketli geldi: 200 tane Eurofighter siparişi verildi
Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı siparişi sonrası üretici firma olan BAE Systems'e talep resmen patladı. Şirket şu ana kadar 200 adet sipariş aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı siparişi sonrası üretici firma olan BAE Systems'e talep resmen patladı. Şirket şu ana kadar 200 adet sipariş aldı.
Eurofighter konsorsiyumu, Münih'teki Uluslararası Avcı Konferansı'nda Typhoon avcı uçağından 200'in üzerinde ihracat fırsatını öngördüğünü açıkladı.
Breaking Defense internet sitesinde yer alan habere göre, muharebe uçaklarına yönelik potansiyel yeni anlaşmalar arasında ikinci parti siparişler de yer alıyor. Türkiye ve Suudi Arabistan Krallığı için toplamda 78 adet sipariş verilirken, Avusturya'dan gelecek siparişin tamamlanmasıyla da 36 uçak daha eklenecek.
200'den fazla uçak hedefinin içinden 86 veya daha fazla uçağı temsil eden müşterilerin ve ilgili uçak sayılarının ayrıntılı dökümü paylaşılmadı, ancak konsorsiyum uzun zamandır Portekiz, Polonya ve Bangladeş gibi ülkelere ihracat yapmaya ilgi duyduğunu ifade ediyor.
Bu kapsamda Portekiz, eskimiş F-16 savaş uçaklarından oluşan filosunun yerine yenilerini alma ihtiyacı duyuyor ve bu konuda Eurofighter, Lockheed Martin'in F-35'i, İsveç'in Gripen'i ve Fransa'nın Rafale'si birbirleriyle yarışıyor.
Airbus sözcüsü yaptığı açıklamada, "Portekiz'in F-16 filosunun yerine Eurofighter Typhoon'u sunmayı öngören teklifimiz şu anda hazırlıkların son aşamasındadır. Portekiz Hükümeti ve ulusal sanayi için operasyonel egemenlik, yaşam döngüsü değeri ve endüstriyel iş birliği fırsatlarının tüm yelpazesini yakalamak amacıyla, kapsamlı teklif bu yılın sonuna kadar resmen sunulacaktır" dedi.
Benzer şekilde, Varşova, hava üstünlüğü programı gereksinimini desteklemek amacıyla 32 ilave savaş uçağı satın almak için bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl, İtalyan Leonardo firması ve Bangladeş hava kuvvetleri, Bangladeş ile Eurofighter anlaşması konusunda görüşmeler başlatmayı amaçlayan bir niyet mektubu imzaladı.
Eurofighter için potansiyel ihracat sayısı, Uluslararası Savaş Uçağı Konferansı'nın 2025 edisyonunda açıklanan geçen yılki 134 adetlik rakamdan artış gösterdi. O dönemde Eurofighter CEO'su Tamarit Degenhardt, Türkiye'nin çok amaçlı savaş uçağı için verdiği ilk siparişin diğer ülkeler için yeni anlaşmalar imzalama konusunda bir "uyanış çağrısı" olabileceğini söylemişti. Bu kapsamda, 2025 yılında Türkiye, İngiltere ile 20 adet Typhoon uçağı alımı için bir anlaşma imzalayarak, iki ülke arasında daha önce varılan toplam 40 uçaklık mutabakat zaptını pekiştirdi.
Türkiye ile yapılan anlaşma da dahil olmak üzere son siparişler, gelecekte üretilecek 89 uçağı kapsıyor ve İspanya'dan (Halcon 2), Almanya'dan (Tranche 5) ve İtalya'dan yapılan alımlarla uyumlu. Üretim artışına ilişkin planlar hakkında herhangi bir güncelleme yapılmadı, ancak Degenhardt geçen yıl, yeni ihracat işleri güvence altına alınması koşuluyla, 2028'den itibaren yılda 30 uçak üretmeyi hedeflediğini belirtmişti.
KAYNAK: STAR
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