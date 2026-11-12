Türkiye bereketli geldi: 200 tane Eurofighter siparişi verildi

Eurofighter için potansiyel ihracat sayısı, Uluslararası Savaş Uçağı Konferansı'nın 2025 edisyonunda açıklanan geçen yılki 134 adetlik rakamdan artış gösterdi. O dönemde Eurofighter CEO'su Tamarit Degenhardt, Türkiye'nin çok amaçlı savaş uçağı için verdiği ilk siparişin diğer ülkeler için yeni anlaşmalar imzalama konusunda bir "uyanış çağrısı" olabileceğini söylemişti. Bu kapsamda, 2025 yılında Türkiye, İngiltere ile 20 adet Typhoon uçağı alımı için bir anlaşma imzalayarak, iki ülke arasında daha önce varılan toplam 40 uçaklık mutabakat zaptını pekiştirdi.