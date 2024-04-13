Apple’ı zora sokacak milyarlık dava

Apple’ın bu davayı kaybetmesi durumunda, şirketin App Store üzerinden aldığı komisyon ücretleri ve uygulama dağıtım politikaları ciddi şekilde etkilenebilir. Ayrıca diğer ülkelerde de benzer davalara yol açabilir ve teknoloji endüstrisinde büyük bir değişikliğe neden olabilir. Ancak Apple, bu davalara karşı mücadele etme konusunda epey kararlı. Şirket, uzun vadeli stratejilerini ve App Store’un politikalarını savunmaya devam edecek ve bu tür davalarda agresif bir savunma yapmaya devam edecek gibi görünüyor.