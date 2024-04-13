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Teknoloji-Bilişim
5
Apple’ı zora sokacak milyarlık dava

2024-04-13 20:37:02
Apple’ı zora sokacak milyarlık dava

Teknoloji devi Apple, İngiltere'de açılan davayı kaybederse, milyar dolarlık tazminat cezası ödeyecek.

#1
Foto - Apple’ı zora sokacak milyarlık dava

Apple, İngiltere’de önemli bir hukuki mücadeleyle karşı karşıya. Şirket, İngiltere merkezli 1.500’den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Gelin Apple ‘ın karşı karşıya olduğu dava detaylarına birlikte göz atalım.

#2
Foto - Apple’ı zora sokacak milyarlık dava

Apple ’a 1 milyarlık dava açıldı Dava, Apple’ın App Store üzerinden yapılan uygulama ve içerik satın alımlarında yüksek komisyon ücretleri aldığı iddialarına dayanıyor. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Apple, zaten uzun süredir App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıyaydı. Küçük geliştiriciler ve uygulama şirketleri, Apple’ın komisyon politikalarını sık sık eleştiriyorlar ve daha adil bir dağıtım sistemi talep ediyorlar.

#3
Foto - Apple’ı zora sokacak milyarlık dava

Bu dava, Apple’ın Avrupa’da ve diğer bölgelerdeki regülatörlerden gelen baskılarla da bağlantılı. Avrupa Birliği, Apple’ı App Store’daki komisyon politikalarını değiştirmeye zorlayan yeni yasalar çıkardı bildiğiniz gibi. Benzer şekilde ABD’de de Epic Games gibi büyük şirketlerle yaşanan hukuki anlaşmazlıklar, Apple’ın App Store politikalarını gözden geçirmesine neden oldu.

#4
Foto - Apple’ı zora sokacak milyarlık dava

Apple’ın bu davayı kaybetmesi durumunda, şirketin App Store üzerinden aldığı komisyon ücretleri ve uygulama dağıtım politikaları ciddi şekilde etkilenebilir. Ayrıca diğer ülkelerde de benzer davalara yol açabilir ve teknoloji endüstrisinde büyük bir değişikliğe neden olabilir. Ancak Apple, bu davalara karşı mücadele etme konusunda epey kararlı. Şirket, uzun vadeli stratejilerini ve App Store’un politikalarını savunmaya devam edecek ve bu tür davalarda agresif bir savunma yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

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